Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili

Ukrajinsko veleposlanstvo u Hrvatskoj zahvalilo je Vladi na donaciji 100 mobilnih uređaja za rezanje metala Vulkan 10 domaćeg proizvođača, kao i pripadajućeg potrošnog materijala.

- Ovo je jedan od fragmenata formiranja pomoći u Hrvatskoj i njenog slanja u Ukrajinu. Hrvati znaju cijenu obrane neovisnosti, zato znaju i slušati srcem – tiho, ali snažnim koracima, pomažu Ukrajincima. Imati dobro srce u vrijeme kad Rusija teži uništiti Ukrajinu – znak je hrabrosti - objavio je veleposlanik Vasilj Kirilič.

- Iskreno zahvaljujem Vlada Republike Hrvatske, Andrej Plenković, HEP (hep.hr), Udruga "DOBRO DOBRIM", DoDo, Janaf (janaf.hr) i dragim Hrvatima na velikom srcu pomoći Ukrajini. Neka dobro koje ste učinili stostruko dođe natrag k vama, dragi Hrvati. Hvala, Hrvatska! Slava Ukrajini - objavio je šef ukrajinske diplomacije u Hrvatskoj.

Zahvala dolazi nakon što je Vlada u sklopu petnaestog paketa pomoći donirala kritičnu infrastrukturu u trenutku kada eskaliraju ruski udari na civilne ciljeve, pogotovo u Kijevu.

- Ovom Odlukom odobrava se upućivanje pomoći Ukrajini koja se temelji na zamolbi ukrajinskog veleposlanstva - rekao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.