Ukrajinska zastupnica: 'Putin želi izgraditi rusko carstvo kakvo svijet još nije vidio'

Ukrajinska zastupnica Lesja Vasilenko tvrdi da se ruski predsjednik Vladimir Putin neće zaustaviti na Ukrajini i da će nastaviti invaziju na druge europske zemlje, prenosi Sky News.

Usporedila je trenutnu situaciju u Ukrajini sa stanjem kada je Hitler napao Poljsku 1939. godine.

- Ljudi u Francuskoj i Velikoj Britaniji također su sjedili i govorili 'to je o njima, ne o nama, to je daleko'. Bio je to početak Drugog svjetskog rata. Ovdje je potpuno ista stvar - objasnila je Lesja.

- Putin se neće zaustaviti na Ukrajini. Njegovi omiljeni novinari govore o odlasku dalje i stvaranju velikog praska u Europi. Putinov cilj je izgraditi rusko carstvo veće od svega što je svijet vidio prije - dodala je.

Kaže da Putin crpi inspiraciju od Staljina i Hitlera, a dodala je da "što prije Putin bude zadržan unutar Rusije, to je bolje za cijeli svijet".