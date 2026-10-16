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'SITUACIJA JE VRLO TEŠKA'

Ukrajinski gradonačelnici traže pomoć u Bruxellesu. Pohvalili Hrvatsku: 'Imamo sporazum...'

Piše HINA,
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Ukrajinski gradonačelnici traže pomoć u Bruxellesu. Pohvalili Hrvatsku: 'Imamo sporazum...'
Gradonačelnik grada Lavova Andriy Sadovyi | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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"Situacija je vrlo teška. Rusija svakoga dana lansira rakete i dronove te uništava ukrajinsku infrastrukturu, bolnice, škole i elektrane”, rekao je Sadovij, gradonačelnik Lavova...

Gradonačelnici zapadnih ukrajinskih gradova Lavova i Kaluša pozvali su u Bruxellesu Europsku uniju da nastavi pružati potporu Ukrajini, upozorivši na neizvjesnost američke podrške, ruske napade na energetsku infrastrukturu i teške uvjete koji bi mogli obilježiti nadolazeću zimu.

Andrij Sadovij, gradonačelnik Lavova, i Andrij Naida, gradonačelnik Kaluša, sudjelovali su na konferenciji "Europski tjedan regija i gradova", gdje su s novinarima razgovarali o stanju u Ukrajini i potrebi za kontinuiranom međunarodnom pomoći.

"Situacija je vrlo teška. Rusija svakoga dana lansira rakete i dronove te uništava ukrajinsku infrastrukturu, bolnice, škole i elektrane”, rekao je Sadovij.

Osvrćući se na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o potrebi da Ukrajina dobije novog čelnika, Sadovij je kazao da ga promjenjivi stavovi iz Washingtona zabrinjavaju, ali da Ukrajina očekuje prekid vatre.

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"Moramo imati prekid vatre koji će prihvatiti ukrajinski vojnici i ukrajinsko društvo”, poručio je.

Naida je istaknuo da američki predsjednik ne bi trebao drugoj zemlji sugerirati promjenu predsjednika.

"To su naši izbori. Sviđalo se to vama ili ne, to je naš glas. Mi smo ga izabrali”, rekao je, dodajući da se tijekom rata ne može razmišljati o izborima.

Kritizirao je i ublažavanje američkih sankcija na ruski dizel, upozorivši da Rusija prihodima od prodaje energenata financira rat.

"To je dizel natopljen krvlju jer Rusija tim novcem proizvodi rakete kojima ubija civile i djecu”, rekao je Naida.

Upozorio je da bi nadolazeća zima mogla biti posebno teška zbog ruskih napada na elektrane i toplinsku infrastrukturu. Kaluš zato nabavlja generatore, postavlja solarne panele i decentralizira opskrbu energijom kako bi smanjio rizik od prekida u opskrbi.

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Sadovij je istaknuo da je Lavov tijekom ruske invazije postao veliko humanitarno središte kroz koje je prošlo pet milijuna raseljenih osoba. Pozvao je europske zemlje da iskoriste ukrajinska iskustva u obrani od hibridnih prijetnji i propagande.

Pohvalio je hrvatsku pomoć u rehabilitaciji ranjenih ukrajinskih vojnika, istaknuvši suradnju povezanu s primjenom ronjenja u rehabilitaciji veterana. Kazao je i da Lavov ima sporazum o suradnji s Pulom te da je više puta posjetio Hrvatsku.

"Hrvatski veteran donio je u Lavov tehnologiju za rehabilitaciju naših veterana uz pomoć ronjenja. Jedan tjedan ronjenja doista vrijedi kao mjesec dana u rehabilitacijskom centru”, rekao je Sadovij.

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