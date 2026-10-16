Plenković: Ukrajini treba međunarodna pomoć kako bi mogla funkcionirati kao država

Ukrajina treba međunarodnu pomoć kako bi u proračunskom smislu mogla funkcionirati kao država i velika većina država članica EU-a smatra da je potrebno naći načine kako nastaviti pomagati toj zemlji, izjavio je u petak hrvatski premijer Andrej Plenković.

“Ukrajina očekuje daljnju potporu, prije svega zbog zime koja dolazi, zbog vrlo jasno usmjerenih vojnih operacija Rusije koje ciljaju energijsku infrastrukturu kako bi se na određeni način nanijelo što više štete normalnom funkcioniranju života u Ukrajini. I s te strane je izgledno da će i u 2027. Ukrajina trebati međunarodnu pomoć kako bi u proračunskom smislu mogla funkcionirati kao država”, rekao je Plenković po završetku dvodnevnog samita na kojem je Ukrajina bila je jedna od tema.

Dodao je da velika većina država članica smatra da treba naći način kako i dalje pomagati Ukrajini, ali da o tome na ovoj raspravi nije bilo riječi, nego će se o tome kasnije razgovarati.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je čelnicima država članica da će rat koštati 155 milijardi eura sljedeće godine i da će Ukrajina trebati najmanje još 70 milijardi od EU-a, za obranu, oružje i otpornost. “To je realan iznos i molim vas da nađete ovu potporu”, rekao je Zelenski.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je na konferenciji za novinare da su čelnici država članica zatražili od Komisije da iznese prijedlog za rješavanje dodatnih potreba Ukrajine za financiranjem za 2027. godinu. Drugi dan samita čelnika EU-a bio je posvećen situaciji u Ukrajini, a nakon toga o migracijama.

Plenković je istaknuo da nijedan drugi događaj u političkom smislu kao što je to bila velika migrantska kriza 2015. i 2016. godine nije toliko utjecala na politička zbivanja u državama članicama, na političke promjene, gospodarsku i socijalnu situaciju i na sigurnost.

“Stoga je gotovo jedinstvena pozicija članica da moramo biti čvrsti na čuvanju vanjske granice, sprječavanju nezakonitih migracija, da moramo surađivati sa zemljama na migracijskim rutama, sa zemljama odakle dolaze ljudi koji bi htjeli na nezakonit način ući u EU”, rekao je Plenković.

Rekao je da i zemlje u hrvatskom jugoistočnom susjedstvu trebaju uskladiti svoje vizne politike za neke zemlje iz kojih dolaze priličan broj nezakonitih migranata, koji legalno dođu u te zemlje kao turisti i zatim pokušavaju nelegalno ući u EU preko Hrvatske.