Ukrajinu su gađali s više od 100 raketa i dronova-kamikaza...

Najmanje 11 ljudi poginulo je tijekom ponedjeljka diljem Ukrajine nakon što su ruski okupatori odlučili bespoštedno raketirati veće gradove i kritičnu infrastrukturu. Ispalili su 84 krstareće rakete i 24 bespilotne letjelice-kamikaze u protuvrijednosti od pet milijardi kuna, piše Forbes. Ukrajinska vojska izvijestila je kako su oborili oko polovicu toga, 43 rakete i 13 dronova.

Prema ruskim izvorima, objavljeno je da su koristili krstareće rakete Kh-101, zatim Kh-55, Kalibr, Iskander, Točka-U i one ispaljene iz raketnog sustava Tornado-S. Navodno su glavne ciljeve gađali upravo novim preciznim raketama Kh-101. Koliko je taj potez skup govori i činjenica da samo jedna takva stoji oko 100 milijuna kuna. Duplo jeftinije, oko 50 milijuna kuna, cijena je jedne rakete Kalibr. Ostalo oružje trebalo je opteretiti ukrajinski sustav protuzračne obrane i stvoriti paniku. Djelomično su to i uspjeli jer je zračna opasnost bila proglašena za cijelu Ukrajinu i ona se nastavila s ponedjeljka na utorak. Prema ukrajinskim medijima, većina dronova poletjela je s prostora Bjelorusije, a dio raketa ispaljenih s brodova na Crnome moru preletjela je preko Moldavije. Koliko još raketa uopće imaju na raspolaganju nije poznato, no broj im je, prema onome što su otkrili forenzičari, navodno jako ograničen. Naime, u njih su ugrađivali skupu elektroniku koju su uvozili iz zemalja Zapada. Brojnim sankcijama to je onemogućeno i vjerojatno u tome leži razlog što takvih napada nema više.

Podsjetimo, Rusija je posljednji sličan masovni napad na ukrajinske gradova izvela krajem lipnja. Rusija je u lipnju lansirala između 60 i 80 projektila dugog dometa ukupne vrijednosti oko 1,7 milijardi kuna. Prema računici Forbesa, Rusija je u prvih šest mjeseci rata izgubila i potrošila opreme vrijedne oko 125 milijardi kuna. Među tom opremom se nalazi oko 12.142 komada opreme, odnosno 2000 tenkova, 234 zrakoplova i 15 brodova. Iako zvuči puno, još gora je brojka od izgubljenih više od 60.000 života ruskih vojnika, prema računanju Ministarstva obrane Ukrajine. Zbog toga je u Rusiji pokrenuta djelomična mobilizacija, koja je puna problema.

Cijena rata:

50

milijuna kuna vrijedi najpouzdanija ruska raketa Kalibr. Može se lansirati s broda, podmornice ili aviona

100

milijuna kuna stoji najnovija raketa Kh-101. Lansira se sa zrakoplova, a ima domet oko 3000 kilometara

2,3

milijuna kuna cijena je jedne rakete Točka-U. Teži oko 2000 kilograma i ima 400 kg eksploziva. Rado je voze po paradama

