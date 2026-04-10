Zelenski o sporu s Mađarskom: Ukrajina će završiti popravke na naftovodu Družbi u proljeće

Ukrajina je ostvarila znatan napredak u obnovi oštećenog naftovoda Družba i s popravcima će biti gotova u proljeće, rekao je predsjednik države Volodimir Zelenski usred žestokog spora s Mađarskom u pogledu poremećaja u opskrbi ruskom naftom. Mađarska i Slovačka odsječene su od isporuka ruske nafte putem Družbe još od kraja siječnja, nakon što je ruski napad dronom oštetio naftovod u zapadnoj Ukrajini.

Mađarska i slovačka vlada, a obje su održavale bliske političke i energetske veze s Rusijom od njezine invazije na Ukrajinu 2022., optužuju Kijev da odgađa popravke. No Ukrajina to negira.

"Dovršit ćemo popravke jer takav je dogovor. Rekao sam im da ćemo ih dovršiti ovog proljeća", rekao je Zelenski novinarima. "Puno je ondje već učinjeno... Naravno, uništeni spremnici ne mogu se tako brzo popraviti."

Spor u pogledu tranzita nafte rezultirao je time da Mađarska blokira zajam od 90 milijardi eura od Europske unije za Ukrajinu sve dok je protok putem Družbe suspendiran.

U Mađarskoj se u nedjelju održavaju parlamentarni izbori, a ankete pokazuju da premijer Viktor Orban zaostaje za strankom desnog centra Tisa.

Izvor iz industrije ranije je ovaj mjesec Reutersu rekao da je travanj najvjerojatniji vremenski okvir za dovršetak radova.