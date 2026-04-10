Nazire li se kraj rata? Zelenski i Moskva sve bliže dogovoru

Ukrajina i Rusija napreduju prema potencijalnom sporazumu o okončanju rata, objavio je Bloomberg News u petak, citirajući šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija. Kirilo Budanov, bivši čelnik ukrajinske vojnoobavještajne službe, rekao je da vidi napredak prema sporazumu, ali je odbio kazati kako bi izgledao mogući kompromis kada je riječ o teritoriju, ključnom kamenu spoticanja u pregovorima. "Zasad nije donesena konačna odluka", izjavio je, prema izvješću. "No, u načelu, svatko sada jasno razumije granice prihvatljivoga. To je ogroman napredak".

"Svi oni razumiju da rat mora završiti. Zbog toga pregovaraju", rekao je Budanov u intervjuu za Bloomberg 4. travnja. "Ne mislim da će to potrajati".

Budanov je imenovan predstojnikom Zelenskijevog ureda u siječnju te je postao ključan ukrajinski predstavnik u pregovorima između Kijeva i Moskve kojima posreduju Sjedinjene Američke Države.

Jedini opipljiv rezultat proizašao iz nekoliko rundi pregovora ove godine je bila razmjena ratnih zarobljenika. U najrecentnijem slučaju u ožujku, Ukrajina i Rusija su razmijenile 500 zarobljenika.

Druga razmjena je moguća uoči pravoslavnog Uskrsa ovog vikenda, kazali su ukrajinski dužnosnici.

Rusija je najavila 32-satni prekid vatre tijekom dva dana za Uskrs, a Ukrajina je pristala uzvratiti istom mjerom.

Kremlj je rekao da će primirje biti na snazi od 15 sati u subotu do 23 sata u nedjelju.

Budanov je kazao da Kijev i Moskva u pregovorima zasad ostaju pri svojim "maksimalističkim" pozicijama, ali da vjeruje da bi se stavovi mogli približiti u potrazi za kompromisom.

Rusija zahtijeva da se Ukrajina povuče iz dijelova Donbasa kojima Kijev i dalje upravlja, što Ukrajina odbija učiniti.

Zelenskij je rekao da bi se s obzirom na prekid vatre između SAD-a i Irana na Bliskom istoku uskoro mogli nastaviti trilateralni sastanci radi pregovora o miru.