Ukrali 770.000 kn, ali uzalud: Našli im plijen, kokain i 'travu'

Osječki policajci završili su istragu oružane pljačke na cesti između Hrastina i Kapelne, u kojoj je napadnuto vozilo zaštitarske tvrtke Aleph Tau čija su dva djelatnika u napadu zadobili prostrijelne rane. Policija je izvjestila da su priveli troje ljudi koje sumnjiče za pokušaj ubosjtva iz koristoljublja, koje je povezano s razbojstvom.

Radi se o mladićima s područja Slavonskog Broda koji imaju po 23 i 26 godina. Jedan od njih je prepoznat kao bivši djelatnik zaštitarske tvrtke Aleph Tau i upravo je tu liniju prikupljanja novca vozio dok je radio kod njih. Stoga je dobro znao kada i gdje treba sačekati zaštitarski caddy.

- Istraživanje je bilo opsežno i detaljno. Trajalo je tri i pol dana i u njega je bila uključena i specijalna postrojba Lučko jer smo osumnjičenicima pristupili s pretpostavkom da su naoružani i opasni, spremi i na napad na policajce. Dojavu o događaju dobili smo u ponedjeljak u 15 sati i odmah su na teren poslale sve raspoložive snage kako bi se detaljnom pretragom pokušalo uloviti počinitelje ali i pronaći sve one predmete koji bi ukazivali na to tko su počinitelji. Već idući dan došli smo do sva osumnjičena, pretražili smo im stanove i uhitili no, tijekom dana se ispostavilo da jednog ne možemo dovesti u vezu s događajem pa je on pušten na slobodu. Kod drugog smo pronašli dio novca koji potječe iz kaznenog djela. Idući dan uhitili smo drugu dvojicu i također u pretrazi stana kod jednog pronašli dio novca te streljivo koje se povezuje sa događajem. Za automatskim puškama kojima je izvršeno razbojstvo još tragamo - kazao je načelnik PU Osječko-baranjske Ladislav Bece te dvojica načelnika krim. odjela.

Istragom su utvrdili i kako je u pljački zaštitarskog kombija, koje se toga dana vraćalo sa prikupljanja novca iz manjih prodavaonica NTL-a (njih čak 70-tak) i kretalo prema banci ostaviti polog, ukradeno 773 tisuće kuna. Već dio ukradenog novca je i pronađen.

Foto: Danijela Mikola/24sata Policija je na konferenciji prikazala dio plijena

Sva trojica počinitelja od ranije su se poznavali i duže su vrijeme planirali napad na zaštitarsko vozilo, na temelju informacija koje je imao jedan od njih o kretanjima zaštitara iz tvrtke Aleph Tau. Između ostalog su sva trojica od ranije poznati policiji po kaznenim djelima i konzumiranju droga, a kod jednoga je i pronađen kokain i marihuana. Sva trojica privedeni su pritvorskom nadzorniku, jedan je već i saslušan kod istražnog suca i dalje će ostati u pritvoru.

Načelnik Policijske Uprave upitan za pretjeranu primjenu sile kod uhićenja jednog od osumnjičenika, koji je na kraju i pušten jer nije sudjelovao u napadu, rekao je kako nad njim nije provedena sila.

- Za događaj sam doznao iz medija. Koliko sam obaviješten on nije pružao nikakav otpor prilikom uhićenja, slušao je sve policijske naredbe i nije bilo potrebe da se nad njim provodi ikakva sila. Nije istina da su ga policajci udarali. Ukoliko dobijemo pritužbu na postupanje policije provest ćemo istragu - kazao je načelnik Ladislav Bece.

Načelnik je također naglasio i kako će se provesti istraga nad zaštitarskom tvrtkom Aleph Tau kako bi se utvrdilo da li je bilo propusta u organizaciji sigurnog prijevoza novca te osiguranju zaštitara.

Policija je još jednom zahvalila bračnom paru koji su naišli cestom odmah nakon počinjenog razbojništva i dvojicu ozlijeđenih zaštitara prevezli u bolnicu. Dvojica zaštitara su van životne opasnosti, također je rekao načelnik PU.