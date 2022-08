Ukrali sef i ostavili ga u autu jer se pokvario! 'Zove me policija: Nedžade, gdje ti je automobil?'

Drski lopovi ukrali su automobil u Puli. Dovezli su se do Bala, gdje im je meta bila pošta koju su htjeli provaliti i opljačkati. Naime, namjerili su se na sef s novcem koji se nalazio u pošti. Kad su stigli do poslovnice pošte, provalili su pod okriljem noći u četvrtak oko 3.50 sati i uspjeli ukrasti sef. Vukli su ga po podu iz poslovnice do automobila koji su parkirali ispred pošte. Sef su ugurali u prtljažnik automobila i kad su ga upalili, imali su peh.