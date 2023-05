'Ulicama Njemačke i Francuske treba poteći krv. Na London bi trebalo baciti atomsku bombu'

Zabrinutost se ovih dana proširila ruskim medijskim prostorom.

Vijesti o novim paketima vojne pomoći Zapada Ukrajini nisu najbolje 'legle' tamošnjim vojnim 'stručnjacima' i 'analitičarima', koji sad zahtijevaju hitnu reakciju...

Tako je Igor Šiškin, direktor Instituta CIS država, gostujući na državnoj televiziji kod Romana Babajana, tražio da krv poteče ulicama Francuske, Njemačke...

- To što radi Zapad s opskrbom Ukrajine je drsko. Šalju im moćnije i moćnije oružje jer nije bilo osvete Rusije - kazao je Šiškin na početku, objavila je na Twitteru novinarka Julia Davis.

- Jedine stvari koje funkcioniraju su moć i strah. Neće prestati dok ne osjete strah. Zato imamo dvije opcije: Uspješno završavanje specijalne vojne operacije, ali ako to nismo u stanju iz nekog razloga, onda im moramo zadati gubitke. Ako Francuska dostavlja oružje kojim se ubijaju Rusi, onda krv treba teći ulicama Francuske. Ako Njemačka šalje tenkove kojima ubijaju ruske vojnike, onda krv treba teći Njemačkom - kazao je Šiškin i istaknuo da za ove napade treba koristiti 'proxije'.

U prijevodu, teroriste koji bi u ime Rusije izvršili te napade...

Šiškinovoj ideji suprotstavio se analitičar i pisac Dmitrij Lekuh. Ali ako ste mislili da je on za mir, grdo ste se prevarili...

- Ako napravimo ovo što predlaže Šiškin, ne udaramo po elitama. Ako postanemo teroristička država, to bi bilo loše za nas, a ne za njih. Ako smo odlučili to, radije bih napao London nuklearnom bombom - kazao je on ljutito.

Dodajmo i kako ova vrsta narativa nije ništa novo na ruskoj državnoj televiziji. U studiju se svakodnevno izmjenjuju razni gosti koji su postali sve ekstremniji s vremenom.

