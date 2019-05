Uljanik danas otišao u stečaj, a ministar Horvat u Washington

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u ponedjeljak je objavilo da ministar Darko Horvat od 11. do 15. svibnja boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će održati sastanke u Svjetskoj banci u Washingtonu te u New Yorku sudjelovati na konferenciji 'Smart Cities New York'. Kako je Uljanik brodogradilište otišlo u stečaj, tako se postavlja pitanje što je sa kineskim investitorima koji su prije dva tjedna obišli brodogradilište te opsežno razgovarali i s upravama i ministrom. Horvat je tada najavio da je opcija za Kineze i ulazak u brodogradilište kada ono ode u stečaj, što sad ostaje mogućnost, ali kako smo neslužbeno doznali, zasad nema povratne informacije od kineskih investitora koji su im planovi.

Prema priopćenju, ministar Horvat će danas u sjedištu Svjetske banke u Washingtonu sudjelovati na radnom sastanku, na kojem će timovima Svjetske banke biti detaljno predstavljena tri područja u kojima je bilo najviše poboljšanja za Hrvatsku u proteklom razdoblju - pokretanje poslovanja, ishođenje dozvola za gradnju i plaćanje poreza.

Prije tematskih sastanaka održati će se sastanak na temu cjelokupnog Doing Businessa tijekom kojeg će biti prezentirana poboljšanja i u preostalim područjima upitnika Doing Business.

Također, ministar Horvat održat će sastanak i s izvršnim direktorom Svjetske banke zaduženim za Hrvatsku Koenom Davidse, najavljuju iz Ministarstva.

Nakon sastanaka u Svjetskoj banci, ministar Horvat otputovat će u New York kako bi sudjelovao na konferenciji "Smart Cities New York", koja se održava od 13. do 15. svibnja, zaključuje se u priopćenju.