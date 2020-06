Ulovili ga usred pljačke: Stigla policija dok je provaljivao u sef

Čim je ugledao policijske službenike počeo je bježati ali je odmah sustignut i uhićen, javlja splitska policija. Uhićenog muškarca (39) sumnjiče za niz drugih kaznenih djela

<p>Splitska policija sinoć je uhvatila čovjeka kojeg se sumnjiči za niz krađa po splitskom području. Na opsežnom popisu stvari koje je zamračio nalaze se dvije brusilice, jedan Renault Clio, građevinski laser i razni prehrambeni artikli. Otuđio je automobil čiji ključ je bio u bravi, a iste noći je iz sasvim drugog, također otključanog vozila uzeo alat. </p><p>S prethodnim pljačkama povezalo ga se sinoć, negdje oko 23 sata, kada je provalio u sef na Zvončacu.</p><p>Prolaznici su ga vidjeli, pozvali policiju, a onda je uhvaćen s prstima na brojčaniku. </p><p>- Zatečen je prilikom nasilnog pokušaja otvaranja sefa. Čim je ugledao policijske službenike počeo je bježati ali je odmah sustignut i uhićen - javljaju iz PU Splitsko-dalmatinske. Ovaj 39-godišnjak sada se sumnjiči za "četiri kaznena djela krađe i jedno kazneno djelo Razbojničke krađe". </p><p>U obijanju sefa nije bio sam. </p><p>- Traga se za muškarcem koji mu je pomogao tako da je otključao ulazna vrata i ušao u prostor poduzeća odakle je otuđio metalni sef i potom ga odnio - dodaju iz policije. </p><p>Kronološki, od prijašnjih pljački, na teret mu se stavlja da je 9. lipnja oko 16 sati i 30 minuta u Vinkovačkoj ulici "iskoristio nepažnju djelatnika trgovine, te otuđio više komada prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 600 kuna". </p><p>- Djelatnica trgovine je krenula za njim i kada ga je sustigla tražeći da vrati artikle, zaprijetio joj je da će izvući pištolj - stoji u policijskom biltenu. </p><p>Sumnjiči ga se i da je 2. ožujka oko 15.30 sati krao hranu u supermarketu. Artikle je stavio u torbu i izišao bez plaćanja računa, no djelatnici su ga uočili na izlazu iz trgovine i oduzeli otuđene predmete čija je vrijednost bila oko tisuću kuna. </p><p>Prije pet dana, u noći sa 7. na 8. lipnja u Ivekovićevoj ulici ukrao je otključano parkirano osobno vozilo Renault Clio splitskih registarskih oznaka. Ključ je, kažimo i to, bio u bravi. Počinjena materijalna šteta iznosi petnaest tisuća kuna. </p><p>Iste je noći u Templarskoj ulici iz drugog otključanog osobnog vozila VW Passat, splitskih registracija, iz prtljažnika drpio alat i to: AKU brusilicu marke Parkside s pripadajućom kutijom, električnu brusilicu marke AGE, građevinski laser marke Bosch, postolje za navedeni laser i „krune“ za pločice. Time je pričinio materijalnu štetu u iznosu od osam tisuća kuna.<br/> </p>