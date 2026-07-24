UMALO KOBNO Puljanin u šoku: Kamion mi je letio preko glave! Skočio sam na stijene, spasio se

Kamion pulske komunalne tvrtke Herculanea završio je u petak u moru na području Zlatnih stijena. Vozač je lakše ozlijeđen te je prevezen u Opću bolnicu Pula gdje je zadržan na promatranju, izvijestili su ranije iz Grada Pule. Na mjesto događaja odmah su poslana tri vatrogasna vozila i jedno plovilo. Na terenu su bili i djelatnici istarske policije te Lučke kapetanije koji osiguravaju mjesto nesreće i utvrđuju sve okolnosti događaja. Dojava o onečišćenju mora zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Pula u 11.20 sati, posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Pula.

"Dvije su osobe ozlijeđene prilikom pada kamiona za komunalne djelatnosti u more u Puli u četvrtak oko 11.10 sati. Sve se odvilo na Zlatnim stijenama, a kamion je vozio 36-godišnjak, dok su sa stražnje strane bili 39-godišnjak i 37-godišnjak, koji su obavljali poslove utovara tereta otpada", piše PU istarska.

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Pokretanje videa... VIDEO Dizalica izvlači kamion iz mora | Video: Čitatelj 24sata

Kao u horor filmu

Na mjestu nesreće zatekao se i Puljanin koji se, na sreću, uspio spasiti.

- Iznad plaže, po toj strmoj nizbrdici i inače prolaze kamioni za smeće komunalne tvrtke Herculanea. I na toj strmoj nizbrdici, kako je kasnije ispričao vozač, kamionu su otkazale kočnice. On je kompletno izgubio upravljanje. Kamio je zahvatio nekakvo granje, i sve se počelo lomiti. Ta buka me upozorila da se nešto događa. I onda su se počeli derati i radnici s kamiona. Njih dvojica su odmah iskočila, a vozač je ostao u kamionu. Kad sam vidio da je prešao preko ruba te ceste, krenuo direktno prema meni, skočio sam na stijene s visine od dva metra, na sreću su te stijene jako ravne. Pa sam natukao petu i sav sam izgreban - govori nam Puljanin koji je i dalje u šoku.

Pula: Kamion za smeće tvrtke Herculanea otklizao u more na Zlatnim stijenama | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Kamion mu je, baš kao u filmu, prešao preko svih stvari, torbe, ručnika.

- To je bilo kao da je pukla bomba. Vozač je uspio izaći dok se kamion spuštao, ali i on je ozlijeđen. Nevjerojatna je sreća da danas tu nije bilo ljudi, inače bude i po 20-ak kupača, djece, odraslih... Nešto dalje je bio neki čovjek sa sinom, njemu je kamion pokupio motor. Ljudi su bili šokirani, odmah su se skupili, počeli vikati zašto voze te velike kamione, ali oni su nam samo rekli da nemaju manje - priča dalje kupač.

Pula: Kamion za smeće tvrtke Herculanea otklizao u more na Zlatnim stijenama | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Želi istaknuti kako je u ovome incidentu bilo još ozlijeđenih. Razmislit će i o tužbi.

Kamion su privremeno oduzeli, a iz mora su ga uklonili uz pomoć dizalice. Nad njim će se provesti vještačenje tehničke ispravnosti.