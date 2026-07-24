FOTO Kamion u Puli upao u more. Radnik ozlijeđen

Kamion pulske komunalne tvrtke Herculanea završio je u petak u moru na području Zlatnih stijena. Vozač je lakše ozlijeđen te je prevezen u Opću bolnicu Pula, gdje je zadržan na promatranju, izvijestio je Grad Pula.

Foto: Čitatelj 24sata

Javna vatrogasna postrojba Pula dojavu o nesreći zaprimila je u 11.14 sati. Na mjesto događaja odmah su poslana tri vatrogasna vozila i jedno plovilo.

Na terenu su i djelatnici istarske policije te Lučke kapetanije, koji osiguravaju mjesto nesreće i utvrđuju sve okolnosti događaja.

Foto: Čitatelj 24sata

Oko vozila su postavljene zaštitne brane kako bi se spriječilo moguće istjecanje goriva i onečišćenje mora. Daljnje aktivnosti provodit će se prema uputama Lučke kapetanije.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.