Ekipa Provjerenog s Nove TV odlučila je reagirati na višegodišnje pritužbe mještana sela Prečno kraj Ivanić- Grada, koji već godinama prijavljuju umirovljenog brigadira Branka Borkovića zbog štete koju im uzrokuju njegove životinje.

Kako javlja Dnevnik.hr, novinari Provjerenog su posjetili Borkovića 'Mladog Jastreba' i ostali šokirani onim što ih je dočekalo. Naime, umirovljeni brigadir im je po dolasku počeo prijetiti 'da će razbiti i njih i kameru'.

- Razbil' vam bum kameru i vas, to slobodno objavite! Objavite kaj god hoćete je** mi se živo kaj budete objavljivali i vi i HTV, i Milanović i Plenković, i sva ta bagra. Baš me briga živo i za ovu je**nu državu i za vas i za vaše gazde i za svu tu bagru koja tu je**" - izgovorio im je Borković

Prije samog dolaska novinarske ekipe, mještani Prečnog su se odlučili obratiti Provjerenom jer kažu, 'više ne znaju što učiniti'. Tvrde da teror nad njima traje godinama, štete koje su im nanesene su velike, a posljednja u nizu je – pokolj ovaca. Zna se, kažu, čiji su psi to učinili.

- Zatekla sam pse, jedna je ovca hodala, imala je rupu na sebi, oni su trčali za njom, lizali su tu krv, druga se sakrila negdje. Imala je rane s prednje strane, ogrebane, ova druga je pala ispod mene, krepala je, iskrvarila. Sve druge ovce bile su izranjavane, izgrebane, vidjele su se rupe po njima, koža popucala - priča predsjednica mjesnog odbora Snježana Kovaček.

Osim psa koji su navodno zaklali stado ovaca, jedan od mještana požalio se kako Borkovićeve svinje već godinama uništavaju i jedu sve po putu.

- Prošle mi je godine pojedeno 5,6 tona kukuruza - priča jedan od mještana.

Svih ovih godina, mještani su pokušali riješiti problem prijavama inspekcijama, a bilo je tu i prijetnji i svađa, no dosad ništa nije imalo pozitivan ishod.

- Jednostavno su rekli - pa znate, on je bio u ratu, on je ovo, ono... Dobro, ali daje li mu to pravo da sustavno maltretira to svoje selo u kojemu je odrastao, živio? - pita se Kovaček.