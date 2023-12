Umirovljenici dobivaju još jedan dodatak: Ovog puta pravo na njega ima ih 130.000 više

Vlada je proračunskim uštedama uštedjela dodatnih 79 milijuna eura i odlučili smo pripremiti još jedan paket pomoći za naše umirovljenike, poručio je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade na kojoj je donesena odluka o isplati još jednog jednokratnog dodatka umirovljenicima.

Ovog puta, sedmog, kako je podsjetio ministar Marin Piletić, povećavaju i obuhvat umirovljenika koji imaju pravo na dodatak. Do sada su na njega imali pravo umirovljenici koji primaju do 700 eura mirovine, a sada će ga dobiti i oni do 840 eura mirovine. Tako će ga dobiti 130.000 umirovljenika više, odnosno ukupno njih oko 830.000. Pa tako i oni koji primaju inozemnu mirovinu, kao i oni koji su zaposleni, a čije mjesečno primanje uz plaću i mirovinu ne prelazi 840 eura.

- I situacija je sljedeća - oni koji imaju mirovinu do 300 eura dobit će 160 eura, oni s mirovinom od 300 do 435 eura dobit će 120 eura, oni s mirovinom do 570 eura dobit će 80 eura, onima sa 700 eura mirovine ide 60 eura, a nova kategorija su oni od 700 do 840 eura mirovine, koji će dobiti 50 eura. Ovo je poruka Vlade da mislimo na njih - poručio je premijer pa poslao poruku i ministru Piletiću i HZMO-u.

- Ministre Piletiću, molim vas da zamolite HZMO da isplata bude što brža - naglasio je.

Ministar Piletić podsjetio je i kako je Vlada ove godine izdvojila za adekvatnije mirovine 960 milijuna eura više nego 2022. godine.