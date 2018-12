Mato je bolnici kupio uređaj od 100.000 €: 'Neka spasi živote'

Mato Veić (75) iz Ruševa nedaleko od Čaglina svoju ušteđevinu koju je zaradio na švicarskim gradilištima poklonio je Općoj županijskoj bolnici bolnici Požega.

U petak je Odjelu radiologije predao skupi Ultrazvučni uređaj Hitachi, premium kvalitete vrijedan 100.000 eura.

- Teško sam radio, bilo je to mukotrpnih 30 godina, u Švicarsku sam otišao da malo zaradim i tamo sam ostao sve do mirovine. Radio sam i po dvije smjene, po kiši i snijegu, jer tamo te nitko ne pita hoćeš li, već moraš. Prvih osam godina radio sam kao sezonac i nisam mogao osigurati uvjete za osnivanje obitelji, jer moja zarada to nije mogla podmiriti. Nažalost, nisam se kasnije oženio. Zaradio sam mirovinu i sada uživam u svome Ruševu, nigdje nije ljepše nego kod kuće sa svojim ljudima. Majke bi suze lile kada bi vidjele kako im djeca teško rade u stranom svijetu. Svoju ušteđevinu odlučio sam darovati za korisnu stvar, uređaj koji će pomoći bolesnima, koji će mnogima spasiti život jer će bolest biti ranije otkrivena - rekao je Mato, dodajući da za svog radnog vijeka dovoljno zaradio te da može pomoći i drugima.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Liječnici požeške bolnice su s nevjericom gledali u uređaj baš onaj kojeg su priželjkivali, jer su jedan takav imali na probi, ali bolnica nije imala novaca da ga kupi.

- Veliko hvala gospodinu Veiću, zahvaljujući njemu dobili smo premium UVZ kojeg nema niti jedna bolnica u Hrvatskoj, uz postojeći koji je manje kvalitetan od ovoga, poboljšati ćemo uslugu našim pacijentima i za duplo smanjiti listu čekanja na ultrazvučnu dijagnostiku - rekao je dr. Ivan Čubela, voditelj Odjela radiologije Opće županijske bolnice Požega.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Zanimljiva je priča o tome kako je došlo do realizacije ove vrijedne donacije koju je ispričao ravnatelj bolnice dr. Željko Glavić.

- Prije oko mjesec dana pozvala me tajnica da izađem sa sastanka Upravnog vijeća jer je u njenom uredu jedan gospodin koji je došao s namjerom da bolnici donira 100.000 eura, hladno sam joj rekao u redu je, jer bilo je jako puno takvih ili sličnih ponuda od kojih na kraju nije bilo ništa. Izašao sam sa sastanka i pitao sam gospodina ako mu se žuri da možemo otići u drugu ured i razgovarati, na što mi je on rekao da nema problema da će on sačekati, da mu je ugodnije biti u toplome i piti kavicu jer ionako mora čekati jedan liječnički nalaz. Iskreno nisam bio puno optimističan. Nakon završenog sastanka sjeli smo i razgovarali, gospodin Veić mi je rekao da je imao ušteđevinu u Ljubljanskoj banci, i da je to za njega bilo propalo, no u međuvremenu su mu vratili daleko manji dio od onoga kojeg je imao i to je odlučio pokloniti bolnici. Pitao me je što nam je najpotrebnije i predložio je da to bude neki od uređaja koji će pomoći pacijentima i liječnicima. Sjetio sam se UVZ uređaja koji je bio kod nas na probi i silne želje liječnika da ga nabavimo. Predložio sam mu to i on je rekao da s njim pođe netko iz našeg financijskoga odjela da obavi uplatu. Ni tada nisam bio siguran da je to istina ipak sam pristao na njegov prijedlog. Pitao sam dobavljača da li se taj suvremeni uređaj može dobiti 100.000 eura na što su mi rekli da može s obzirom da je u pitanju donacija. Kada se djelatnica iz odjela financija vratila s potvrdom o uplati uređaja tada sam bio uvjeren da je to stvarnost. Ne mogu vam reći koliko nam to znači još jednom od srca hvala gospodinu Veiću - rekao je dr. Željko Glavić.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Mato Veić je prije nekoliko godina pomogao i svome bratiću, dao mu je 22.000 švicarskih franaka da si kupi kombajn.

- Ne volim ja da se o meni piše, ni o ovoj donaciji nisam nikome govorio, jedino bih volio da to bude objavljeno u 24sata koje su moje omiljene novine - rekao je Veić.

