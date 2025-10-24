Obavijesti

News

Komentari 0
MIP:

Umjesto Knežević u Saboru Barbir, Hasanbegovića odbili

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Umjesto Knežević u Saboru Barbir, Hasanbegovića odbili
Zagreb: MIP odbio tri zahtjeva za skidanje imuniteta zastupnici SDP-a Kristini Ikić Baniček | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Jankovics je također izvijestio da je primio odluku Ustavnog suda kojom je potvrđeno da je MIP postupio zakonito kada je odbio zahtjev Zlatka Hasanbegovića (Blok za Hrvatsku) da mu se aktivira zastupnički mandat

Viktoriju Knežević (Centar) u saborskim klupama zamijenit će Damir Barbir, odlučilo je jednoglasno u petak saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP), koje je izvijestilo i da je Ustavni sud odbio zahtjev Zlatka Hasanbegovića (Blok za Hrvatsku) da uđe u Sabor. Knežević je u Hrvatski sabor ušla kao zamjena Ivici Puljku, no kako je on podnio ostavku na zastupničku dužnost, mandat je 'proslijeđen' Barbiru. Predsjednik MIP-a Robert Jankovics napomenuo je da Barbir nije član stranke Centar, ali je bio na koalicijskoj listi (SDP/Centar/HSS/DOSIP, Reformisti/Glas) u 10. izbornoj jedinici, s koje je izabran Puljak.

Dosadašnja praksa MIP-a je da se za zamjenu može odrediti bilo koji kandidat iz kvote stranke na listi, kazao je.

Barbir je bivši šef splitskog SDP-a koji je tu stranku napustio nakon što je, suprotno volji tadašnjeg šefa splitskog SDP-a Davora Matijevića, glasovao za zaduženje Grada Splita koji je predložio tadašnji splitski gradonačelnik Puljak. 

Jankovics: Ustavni sud je potvrdio odluku MIP-a o Hasanbegoviću

Jankovics je također izvijestio da je primio odluku Ustavnog suda kojom je potvrđeno da je MIP postupio zakonito kada je odbio zahtjev Zlatka Hasanbegovića (Blok za Hrvatsku) da mu se aktivira zastupnički mandat.

POSTUPAK ZA KLEVETU Imunitetno povjerenstvo odbilo skinuti imunitet Dariju Zurovcu
Imunitetno povjerenstvo odbilo skinuti imunitet Dariju Zurovcu

Blok za Hrvatsku tražio je od MIP-a da Hasanbegović uđe u Hrvatski sabor, u kojemu je odlaskom Dražena Dizdara (Pravo i Pravda ) jedno zastupničko mjesto ostalo upražnjeno.

Dizdar je u saborskim klupama mijenjao Mislava Kolakušića (Pravo i Pravda), kojemu MIP nije odobrio zahtjev da aktivira mandat nakon što je dao ostavku na zastupničku dužnost, dajući prednost dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu.

Kako je Dizdar svoj mandat stavio u mirovanje, a na koalicijskoj listi s koje je bio izabran više nema kandidata iz njegove stranke Pravo i pravda, njegovim odlaskom Sabor je pao s 151 na 150 zastupnika.

"Ako se Dizdar neće vratiti u Sabor, radit ćemo sa 150 zastupnika do kraja mandata", rekao je Jankovics.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'
OGLASILA SE I POLICIJA

Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'

Cijela je situacija užasna, Đurđice više nema, a i dijete je u istom danu ostalo bez roditelja, kaže kuma ubijene Đurđice...
Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'
KAOS U METROPOLI

Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'

Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka. Vjetar je rušio stabla i na Volovčici. Nevrijeme je poharalo i druge dijelove države
Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem
STRAVA U VRAPČU

Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem

Đurđica A. (42) popila je kavu s majkom i otišla kući. Tamo ju je udavio suprug Senad A. (41). Odvezao je njezino tijelo u Strmec Odranski, a kasnije u stanu počinio suicid

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025