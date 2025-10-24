Umjesto Knežević u Saboru Barbir, Hasanbegovića odbili

Viktoriju Knežević (Centar) u saborskim klupama zamijenit će Damir Barbir, odlučilo je jednoglasno u petak saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP), koje je izvijestilo i da je Ustavni sud odbio zahtjev Zlatka Hasanbegovića (Blok za Hrvatsku) da uđe u Sabor. Knežević je u Hrvatski sabor ušla kao zamjena Ivici Puljku, no kako je on podnio ostavku na zastupničku dužnost, mandat je 'proslijeđen' Barbiru. Predsjednik MIP-a Robert Jankovics napomenuo je da Barbir nije član stranke Centar, ali je bio na koalicijskoj listi (SDP/Centar/HSS/DOSIP, Reformisti/Glas) u 10. izbornoj jedinici, s koje je izabran Puljak.

Dosadašnja praksa MIP-a je da se za zamjenu može odrediti bilo koji kandidat iz kvote stranke na listi, kazao je.

Barbir je bivši šef splitskog SDP-a koji je tu stranku napustio nakon što je, suprotno volji tadašnjeg šefa splitskog SDP-a Davora Matijevića, glasovao za zaduženje Grada Splita koji je predložio tadašnji splitski gradonačelnik Puljak.

Jankovics: Ustavni sud je potvrdio odluku MIP-a o Hasanbegoviću

Jankovics je također izvijestio da je primio odluku Ustavnog suda kojom je potvrđeno da je MIP postupio zakonito kada je odbio zahtjev Zlatka Hasanbegovića (Blok za Hrvatsku) da mu se aktivira zastupnički mandat.

Blok za Hrvatsku tražio je od MIP-a da Hasanbegović uđe u Hrvatski sabor, u kojemu je odlaskom Dražena Dizdara (Pravo i Pravda ) jedno zastupničko mjesto ostalo upražnjeno.

Dizdar je u saborskim klupama mijenjao Mislava Kolakušića (Pravo i Pravda), kojemu MIP nije odobrio zahtjev da aktivira mandat nakon što je dao ostavku na zastupničku dužnost, dajući prednost dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu.

Kako je Dizdar svoj mandat stavio u mirovanje, a na koalicijskoj listi s koje je bio izabran više nema kandidata iz njegove stranke Pravo i pravda, njegovim odlaskom Sabor je pao s 151 na 150 zastupnika.

"Ako se Dizdar neće vratiti u Sabor, radit ćemo sa 150 zastupnika do kraja mandata", rekao je Jankovics.