Umjesto ležaljki Šibenčanin na plažu donio karijole: 'U njima se ljubi, plače i puno sunča...'

Sunce, more, neobične ležaljke i to sve potpuno besplatno. Zvuči kao utopija, ali sve to nudi šibenska uvala Martinska. Daleko od modernih šatora, kupola, suncobrana i skupe ponude u zadnjim trzajima ljeta uživalo se posljednji put za ovu sezonu. Naime, prognozira se loše vrijeme, školska godina je davno počela, a sunce već zalazi sat ranije.