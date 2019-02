Umjesto političara, Donji Vakuf odlučio je financirati studente

Odluka Općinskog vijeća Donjeg Vakufa (BiH) da se ubuduće novčana sredstva koja su davana političkim strankama daju studentima u vidu stipendija izazvala je veliko zanimanje u cijeloj regiji. Mala općina Srednjobosanskog kantona s oko 14.000 stanovnika, desetak tisuća manje nego li prije rata, suočena je kao i cijela BiH s odlaskom mladih.

- Na sjednici Općinskog vijeća imali smo između ostalog i točku stipendiranja studenata. Kako nam se uvijek javi veći broj studenata i zbog našeg skromnog općinskog proračuna nismo u mogućnosti svima udovoljiti, predsjedavajući Općinskog vijeća Naser Rujanac predložio mi je da poništimo odluku o sufinanciranju političkih stranaka te da time namaknemo dio novca. Prihvatio sam prijedlog uoči same sjednice Vijeća. Kad je došlo na dnevni red pitanje stipendiranja studenata, iznijeli smo svoju ideju, vijećnici su se malo zagledali, nastala je tišina, ali sam im onda predložio da ne žure s odlukom dok ne dobijemo iznos kojim bi trebalo sufinancirati studente. Prihvatili su - rekao je Huso Sušić (64), načelnik Općine Donji Vakuf, dodajući kako nije mislio da će takva odluka izazvati toliko pozornosti u javnosti.

– Član sam SDA, najjače stranke u našoj općini, no, nitko mi još nije zamjerio zbog ovakve odluke, jer ne jednom sam svima rekao da mi imamo puno pametnijih stvari za sufinancirati od političkih "partija". I do sada sam ja njima nakon što bi im obračunao troškove korištenja općinskog prostora, grijanja i komunalnih usluga isplaćivao samo razliku, ali mislim da ni to ne treba, ako se hoće baviti politikom neka to čine u slobodno vrijeme, a ne da im se za to još i plaća - rekao je Sušić, svjestan da 25000 KM nije mnogo novca, ali ako primjerom Donjeg Vakufa pođu i drugi onda to može biti znatno veći iznos kojim se može potaknuti ostanak mladih u BiH.