U petak popodne stigla je vijest da je Melanija Mešić nakon duge i teške borbe s leukemijom, napustila ovaj svijet u svojoj 26-toj godini.

- U neopisivoj boli javljamo da nas je napustila nasa prijateljica i SuperCura Melanija Mešić. Bila je jedna od najhrabrijih među nama, pametna, duhovota, talentirana i predivna. Pred njom je trebao biti cijeli uzbudljiv zivot. Zbogom Meli, vidimo se u nekom drugom svemiru. Tvoja grupa koju si toliko voljela uvijek će te se sjećati. Nedostajat ćeš užasno - na društvenim mrežama napisale su njenje kolegice iz kolektiva Super Cure protiv limfoma.

POGLEDAJTE VIDEO

Melanija je bila prva Romkinja na Splitskom sveučilištu te aktivistkinja koja se borila protiv diskriminacije Roma.

U njeno sjećanje objavljujemo intervju koji smo s njom napravili prošle godine:

Zagrepčanka Melanija Mešić (25) jedina je pripadnica Romske nacionalne manjine koja studira na sveučilištu u Splitu. Ove godine, po drugi puta se bori s leukemijom koju je već pobijedila 2017. godine kada joj je brat darovao matične stanice. Na prvi pregled otišla je nakon što je otkrila kvržicu na dojci. Kada su joj priopćili da ima leukemiju, kako je govorila, bila je sretna jer je tada studirala u Splitu pa će napokon moći vidjeti svoju obitelj kada se vrati u Zagreb.

- Obitelj je bila jako tužna kada sam došla u Zagreb. Ja sam se osjećala OK. Tada sam išla na fakultet i radila sam dva posla pa mi je izolacija dobro došla jer sam se odmorila - pričala nam je Melanija. Kako je govorila, obitelj je znala da će ona to 'izgurati' i uspješno pobijediti leukemiju.

Optimistična Zagrepčanka, s osmijehom na licu, puna vedrine, priča nam kako leukemiju nije smatrala ozbiljnom bolešću. Kako je govorila, smatrala je da uvijek postoji nešto gore te da se svaki dan treba boriti i gurati dalje. Rekla je i da ju je spasila činjenica što tada nije znala koliko vrsta leukemija postoji te kako će i koliko trajati cijeli postupak njezinog liječenja.

- Kada sam prvi put otkrila da imam leukemiju, nisam imala nikakve krize. Bila sam jako vesela i sretna, bila sam jedina na hematologiji koja je pjevala - govorila nam je. U procesu njezinog liječenja posebno joj je pomogao njezin brat.

On joj je darovao matične stanice, a Melanija ga je prvi operacije zadirkivala da još uvijek ima vremena da se predomisli. No, on nije odustao. Otišao je na transplantaciju, a ona se u tom trenutku toliko brinula za njega da je čak dobila sindrom slomljenog srca.

- Oduvijek smo jako povezani. Sama pomisao da je on i dalje dio mene i da trenutno imam njegove stanice je - šlag na torti - kaže Melanija. Najgore trenutke i krize proživljavala je upravo nakon te transplantacije. Dobila je upaljenje od usne šupljine i crijeva i nije mogla gutati pa je završila na morfiju. Tri tjedna bila je na venskoj hrani i to opisuje kao najveću krizu kroz koju je prolazila tijekom perioda liječenja.

Nakon uspješnog liječenja, ponovno se vratila u Split na studij ekonomije i nastavila sa svojim hobijima te učenju korejskog jezika. Jedina je pripadnice romske nacionalne manjine na Sveučilištu u Splitu i kako je govorila, nije se susretala s predrasudama.

Ponosna je i uvijek će, kako je govorila, biti ponosna na svoje podrijetlo.

No, ove godine, u životu joj se dogodio novi zaokret. 28.07.2020. godine, nakon pregleda, saznala je da opet leukemiju. Roditelji su joj tada bili na moru pa je prvi za dijagnozu saznao njezin brat. Sljedećeg jutra ih je nazvala, kad je već bila hospitalizirana i smještena u izolaciju.

- Drugi puta je puno teže. Svi smo mi upoznati s time što nas čeka. Znamo kakve su nuspojave od zračenja i transplantacije. Sada je i zbog korone bilo teže jer nije bilo posjeta - priča nam Melanija. Prijatelji i obitelj imali su samo kratke posjete, no i te posjete u tim trenucima su joj puno značile. Kaže kako joj je medicinsko osoblje u tom trenutku i brat i sestra i mama i tata.

Melanija je uvijek imala samo riječi hvale prema medicinskom osoblju s kojima je konstantno bila u kontaktu tijekom perioda izolacije. Priča nam kako su oni imali vrlo veliku ulogu. Kaže da su imali puno razumijevanja i da ih je usred noći mogla pozvati i pričati s njima. Melanija je u bolnici i proslavila svoj rođendan, a upravo medicinsko osoblje je učinilo sve kako bi ju uveselilo toga dana.

- Nisu dopustili da padnem. Imala sam balone, pjevali su mi, neki su čak i plesali - govori Melanija kojoj je medicinsko osoblje uz obitelj i prijatelje bila velika podrška u tim trenucima. Kao najvažniju lekciju koju je naučila u borbi s leukemijom, Melanija ističe da uvijek treba slušati svoje tijelo i otići na preglede ako vidimo da nas nešto muči.

Kako je govorila, leukemija je najbolja stvar koja joj se dogodila u životu jer je zbog toga naučila cijeniti neke druge stvari. Priča nam kako je do tada život tretirala zdravo za gotovo. Radila je dva posla i odlazila na fakultet, a sitnice su je znale naživcirati.

- Sada više cijenim neke sitnice. Živim život punim plućima. Trudim se uvijek biti pozitivna - kaže nam s osmijehom na licu. Melanija je tijekom perioda izolacije otvorila i svoj YouTube kanal te TikTok profil. Redovito snima videa o svojoj bolesti, a kako je govorila, podrška joj dolazi sa svih strana.

- Kada vidim komentare ljudi koji me nikada nisu upoznali da mi daju toliko puno podrške, to mi jako puno znači i dižu mi samopouzdanje. Onda stvarno znaš da se moraš boriti i ići dalje - pričala je Melanija.

Ono što joj je također dalo snagu kroz cijelu ovu borbu je kada je vidjela djecu koja imaju istu dijagnozu. Tada je uvidjela da ako se oni, koji su puno mlađi od nje mogu boriti, da onda treba i ona i da nikada ne smije odustati.

- Mora se dalje gurati. Nemam što osim toga. Mogu ja sjediti i plakati, ali ako sam mogla prvi put, mogu i drugi put. Očito sam toliko jaka da mogu izdržati - zaključila je tad hrabra Zagrepčanka.