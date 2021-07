Supruga i ja sjeli smo u autobus za Prištinu u Mannheimu u subotu oko 10 sati. Osobno sam htio da letimo avionom, ali ona je inzistirala da idemo autobusom.

Sve je bilo dobro, autobus je bio pun, bilo je veselo, posebno su bili veseli mladi koji su bili na katu autobusa. Svi smo se radovali što ćemo nakon dužeg vremena vidjeti svoje na Kosovu. Pred granicu s Hrvatskom primijetio sam umor vozača, na prelazak granice čekali smo tri ili četiri sata. Po prelasku granice odmarali smo oko pola sata, i na kratko u Zagrebu gdje su se vozači zamijenili. Pred Slavonskim Brodom, skoro da su svi u autobusu spavali - ispričao je Ramo Gaši iz Prištine za 24 sata.

POGLEDAJTE VIDEO: Tragedija kod Slavonskog Broda

- Odjednom je nešto puknulo, kako sam otvorio oči bio sam izbačen iz svog sjedala, ljudi su letjeli jedni preko drugih, sjedala su se otkidala. Pred mojom očima jednoj mladoj ženi sjedalo je otkinulo ruku. Po meni je bilo krvi, kada sam se malo sabrao počeo sam se pretraživati, pipao sam svoje tijelo, micao sam se, ništa me nije boljelo, utvrdio sam da nisam povrijeđen.

Ljudi su plakali, a neki se nisu pomicali, bili su mrtvi. Prva mi je pomisao bila da pronađem suprugu Kadu nisam znao što je s njom. Pronašao sam je bila je živa, ali se žalila da je jako boli rame. Počeo sam pomagati ljudima da izađu iz autobusa, bilo je jako teško jer smo se prevrnuli na bok.

Na mjesto nesreće brzo su stigli vatrogasci, policija, i Hitna pomoć, nemam pravi riječi kako bi im se zahvalio. Prizore koje sam vidio nikada u životu neću zaboraviti. Puno je mladih ljudi nastradalo. Cijeli nam se život srušio u samo nekoliko sekundi – prisjetio se jučerašnjeg tragičnog dana putnik Gaši.

U prometnoj nesreći poginula je Alinda (37) s kojom je u autobusu bilo njeno četvero djece. Djeca su na sreću prošla bez ozljeda. Njezin otac stigao je s Kosova

- Radio sam 10 godina u Rijeci, a još prije 30 godina sam otišao u Njemačku. Ja sam se vratio na Kosovo, a djeca, Alinda i još dva sina, su mi ostala u Stuttgartu. Ona je tamo radila kao medicinska sestra. Išla je kod nas na godišnji odmor. Razmišljali su da idu avionom do Prištine, ali su se ipak odlučili na autobus da im bude jeftinije. Tragedija je to velika za nas - kazao je uplakani Arif za Jutarnji list. Kćer će sahraniti na Kosovu.

Danas otpuštaju pacijente

Župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić i ministar unutarnjih poslova Kosova Xhelal Svecla najavili su u ponedjeljak ujutro odlazak iz Slavonskog Broda dijela putnika iz kosovskog autobusa koji se u nedjelju prevrnuo na autocesti A3 kod Slavonskog Broda.

Iz slavonskobrodske bolnice tijekom dana bit će otpušteno i dvadesetak osoba čije zdravstveno stanje to zadovoljava, rečeno je na zajedničkoj konferenciji za tisak.

U nedjeljnoj tragičnoj prometnoj nesreći poginulo je deset putnika autobusa s Kosova, a 15 osoba je ozlijeđeno. U Slavonskom Brodu stradalima u nesreći na pomoći su i ministar zdravstva Kosova Arben Vitia i djelatnici kosovskog veleposlanstva iz Zagreba.

Kod ozlijeđenih smještenih u bolnici tijekom noći nije bilo promjena u zdravstvenom stanju. Dva pacijenta i dalje su u kritičnom stanju i nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja slavonskobrodske bolnice, potvrdio je na konferenciji za novinare ravnatelj bolnice Josip Samardžić, ističući da je zbog težine njihovih ozljeda dobro da nema nekih promjena na gore.

Ministar unutarnjih poslova Svecla još jednom je zahvalio svima u Hrvatskoj na pomoći koja je pružena državljanima Kosova. Svecla je istaknuo da je pružena sva potrebna pomoć, te najavio kako će dio putnika iz autobusa danas krenuti svojim kućama na Kosovu, a dio će se vratiti u Njemačku.

Na novinarski upit kada se očekuje povrat tijela poginulih u nesreći ministar je podsjetio da to zavisi o službenim procedurama koje moraju biti obavljene u Hrvatskoj. To je potvrdio i župan Marušić prema čijim je riječima do sada obavljena obdukcija i identifikacija pet tijela poginulih osoba.

Hina doznaje kako se za prijevoz preživjelih iz nesreće razmatra više mogućnosti prijevoza, jedan od njih je i izvanredni čarter let iz Hrvatske na Kosovo. Brodsko-posavski župan Marušić tijekom dana posjetit će još jednom putnike koji su prošli bez ozljeda u ovoj nesreći, a koje je privremeno zbrinula županija, župan će tom prilikom uručiti i prigodne poklone kako bi unesrećenima olakšao boravak u Slavonskom Brodu.