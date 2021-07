Sjela sam u autobus u Ulmu, krenula sam kući na Kosovo jer dugo nisam bila zbog korone. Autobus je bio pun, putovanje teklo predobro i mirno, započela je ispovijest jedna od putnica u autobusu Gaši (50), koja je, na sreću, prošla bez ozbiljnijih ozljeda.

Naime, u nedjelju ujutro u 6.20 sati na autocesti kod Slavonskog Broda s ceste je sletio kosovski autobus.U autobusu je bilo 69 ljudi, 67 putnika i dvojica vozača, mahom kosovskih državljana na radu u Njemačkoj, koji su iz Frankfurta putovali za Prištinu na odmor.

Deset je osoba preminulo, 45 je ozlijeđeno, od toga 15 teško.

- Bilo je veselo, čak sam pomislila da je sve predobro i imala sam neki osjećaj da bi se nešto moglo dogoditi, ali pripisala sam to punoj groznici. Većina nas je spavala, jer cijelu noć smo putovali. I onda u jednom trenutku sve je počelo da škripi i puca, stvari koje smo držali u autobusu počele su padati po nama. Nastala je vriska, žene su počele plakati dozivati svoju djecu. Naginjali smo se i završili smo na boku. Ja ne znam kako sam izašla, samo znam da me je netko izvukao. Ubrzo su oko nas bili vatrogasci, policija i ekipe Hitne pomoći. Nisam nikoga poznavala od poginulih, još mi nije dobro u glavi. Sada smo ovdje i čekamo što će riješiti s nama, znam da samo želim svojoj kući. Želim se zahvaliti svima koji su nam pomogli i još nam pomažu - rekla je putnica Gaši (50), koja u Njemačkoj živi 24 godine. Njih 14 se nalazi u obližnjem pansionu u Slavonskom Brodu.

Oni nemaju nikakve ozlijede, ali su vidno šokirani. Uspjeli su se spasiti, a sa sobom nemaju doslovno ništa, uspjeli su tek spasiti ono što im je bilo pri ruci ili u džepovima. Jedina im je misao kako se domoći Kosova, svojih obitelji, koje nisu mjesecima, a neki i godinama vidjeli.

Sve ovo žele zaboraviti, ali pomisao da je čak 10 suputnika izgubilo život u jednoj sekundi im se nikad neće izbrisati iz sjećanja. Tihim razgovorom među sobom pokušavaju zaboraviti na nemile scene u rano jutro i tako traže utjehu. Od šoka nisu mogli jesti tek su popili koju čašu vode i to samo kako bi namočili usne jer žeđi od muke nije bilo.

Nisu ni mogli sjediti od muke, stajali su te su gledali u pod i tihim i mirnim korakom hodali iz jednog kraja u drugi. Jučer se trebao dogovoriti njihov transport za Kosovo te bi se trebao organizirati novi prijevoz koji bi ih trebao odvesti u krajnje odredište, a to im je trenutno i jedina želja. No, ostali će morati još ostati na liječenju u bolnici.

Ovo je velika bol, neizdrživa bol. Jako će mi nedostajati, previše, već mi sad fališ, rekao je Adhurim S., sin Nasera S., vozač autobusa, koji je poginuo.

- Drago mi je da sam te zagrlio kad sam te odveo na autobus kad si krenuo na put, ali premalo je bilo to - tužno je poručio Adhurim.

- Njih 42 ozlijeđena zaprimljeno je u bolnicu u Slavonskom Brodu, a dvoje u bolnici u Novoj Gradiški. Jedna osoba s ozljedom kralježnice poslana hitno u Zagreb - rekao je ministar zdravstva Vili Beroš. Od ozlijeđenih, kako je naveo ministar, 15 osoba teško je ozlijeđeno, od toga je troje na operaciji. U nesreći je sudjelovalo i 15 maloljetnika od čega je jedna djevojčica, prema Beroševim riječima, teže stradala.

Ravnatelj brodske bolnice Josip Samardžić dodao je kako je od 15 teško ozlijeđenih, dvoje u jedinici intenzivne njege i kako su obavili tri operativna zahvata. Beroš je kazao i kako je 14 putnika koji nisu ozlijeđeni smješteno od strane lokalnog Stožera i kako im je omogućena hrana i boravak. Nakon ministra, medijima se obratio veleposlanik Republike Kosovo u Hrvatskoj Gëzim Kasapolli.

Potresen, kazao je kako su u autobusu putovali svi kosovski državljani koji rade u Njemačkoj i koji su putovali na Kosovo na godišnji odmor. Kako saznajemo iz kosovskog veleposlanstva jučer su cijeli dan identificirali tijela poginulih. Imali su i određenih problema u procesu identifikacije, zbog toga što poginuli nisu uz sebe imali dokumente, jer su im ostali u autobusu, ali i zbog toga što su neka tijela u teškom stanju.

Oni su u suradnji s hrvatskim službama javljali obitelji na Kosovu tužne vijesti o preminulima. Prema posljednjim informacijama, vozač autobusa je uhićen.

- Vozač autobusa je zatečen na mjestu događaja, u međuvremenu je uhićen, poduzimaju se druge dokazne radnje za pokretanje kaznenog postupka. Prema do sada utvrđenim činjenicama, radi se o slijetanju autobusa na travnatu bankinu. Iskazao je da je na trenutak zaspao, no to ćemo naknadno utvrđivati. Za sada imamo informaciju da se radi o 10 smrtno stradalih osoba i 23 teško ili lakše tjelesno ozlijeđenih - rekao je Slavko Pranjić, zamjenik općinskog državnog odvjetnika.

Dodao je kako je vozač uhićen pod sumnjom da je upravljao motornim vozilom na način da se nepropisno kretao, odnosno da nije koristio prometnu traku nego je sletio. Policija je očevidom utvrdila da je do prometne nesreće došlo tako da se vozač, inače 52-godišnji državljanin Kosova, nije držao sredine trake već je prešao na travnatu površinu gdje se autobus prevrnuo.

Saznajemo i da su vozači tog autobusa odmarali poslije Bregane pola sata. Potom su se zamijenili. Putnička agencija koja je organizirala taj put je Deva Tours, koja organizira putovanja na relaciji Njemačka - Kosovo - Albanija sa sjedištem u Frankfurtu. Nazvali smo ih.

- Gospodine, ja sad putujem i ne mogu ništa reći - rekao nam je ozbiljnim glasom. Na pitanje, ima li ikakve informacije, kaže da nema. Kad smo ga pitali zna li da je poginulo najmanje deset, postao je vrlo neugodan.

- Otkuda vama to, otkuda? - upitao nas je vlasnik agencije. Odgovorili smo da su to službeni podaci policije.

- Ne znam ja ništa, nemam nikakve informacije. Vi pazite kakve ćete informacije objavljivati, budite svjesni što radite - odrješito nam je rekao i poklopio slušalicu.

Zbog svega će predsjednica Republike Kosovo Vjosa Osmani će u ponedjeljak proglasiti dan žalosti.

- Srcem i dušom smo s porodicama koje su izgubile svoje voljene u ovoj tragediji. Bol je neopisiva, a gubitak nemjerljiv. Iskrena sućut svima! Država Kosovo će biti s porodicama onih koji su izgubili život, baš kao i ranjenih, kojima želim brz oporavak - poručila je Osmani. Tuga u Prištini i na Kosovu je bila velika, glavna tema je bila ova tragedija.

U vremenu od 7,40 sati, dionicom autoceste A3 promet je bio zatvoren, ali je u 11,35 sati pušten promet.

'Dva vozača na toj ruti je premalo, ali se to pušta'

Uzimajući u obzir relaciju između Frankfurta i Prištine, a samo dva vozača to je veliki problem, rekao je Goran Husinec, prometni stručnjak i sudski vještak.

- Svaki vozač autobusa može voziti devet sati unutar 24 sata, nakon toga je obvezna pauza. A kad se radi o autobusu on mora nakon 21 sat rada, tri sata mirovati, ali to se ne poštuje - kaže Husinec te nastavlja:

- Za ovu relaciju je potrebno oko 25 sati uzimajuću u obzir granice, pauze... A uz gužve kad su sezone, a to je sad, takav put može trajati i do 30 sati, pa sad vi računajte - pojasnio je Husinec i nadodao da se gleda profit, a ne sigurnost.

- Rješenje je jednostavno. A to je da se u međustanicama osiguraju stanovi gdje bi se izmjenjivali vozači, a oni koji su do tamo vozili bi se odmorili. Ali to košta pa toga jako malo ima - nadodao je Husinec. Što se tiče nesreća na državnim cestama, kaže da je najveći problem što se kazne ispisuju, ali se malo naplaćuju.

- Policija kazne ispiše, ali kad ste zadnji put čuli da je netko istu plati - pita se.