Umro i sve ostavio striptizeti: 'To je bilo vječno prijateljstvo'

Bivša striptizeta Veronica Beckham (34) postala je nasljednica jednog od izvršnog direktora kabelske TV mreže HBO, kojeg je upoznala svega nekoliko mjeseci prije njegove smrti, piše New York Post.

Prema riječima nasljednice, ona i Micky Liu upoznali su se i sprijateljili u striptiz klubu Atlantic City Scores u srpnju 2014. Nešto manje od godinu dana kasnije, Liu je pronađen mrtav u svojem stanu u Manhattanu. Iako mu je bilo 50 godina, Liu je patio od dijabetesa i pretilosti i kroničnog alkoholizma.

Beckhamova tvrdi da je Liu zbog 'vječnog prijateljstva' nju naveo kao osobu koja će naslijediti novac od police svojeg životnog osiguranja i bankovni račun ukupne vrijednosti 223 tisuće dolara.

Veronica Beckham a former Scores stripper is accused of coercing HBO executive, Micky Liu in leaving her a $223K inheritance eight months after first meeting her and passing away. https://t.co/CfUl3WRYy9