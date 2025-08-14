Umro Jakša Barbić, istaknuti hrvatski pravnik i akademik

Istaknuti hrvatski pravnik član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) Jakša Barbić, autor i koautor više od 50 knjiga, umro je u srijedu, 13. kolovoza, u Zagrebu u 89. godini života, priopćeno je u četvrtak iz HAZU.

Najvažnije djelo akademika Barbića je "Pravo društava" objavljeno u tri knjige opsega 5.000 strana, prvi i najveći sustav prava društava u Hrvatskoj. Time je zaokružio svoju ulogu na tom području, od izrade "Zakona o trgovačkim društvima" do sveobuhvatne pravne obrade društava u našem pravu utemeljivši tako novu granu hrvatskog prava i uveo je u nastavu na pravnim fakultetima, kaže se.

Za to je djelo dobio nagradu HAZU za 2003. za znanstveni doprinos od trajne vrijednosti za Republiku Hrvatsku i 2006. Državnu nagradu za znanost.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja od kojih se ističu: Priznanje za doprinos razvoju i djelovanju privrednog sudstva 1979., Nagrada za životno djelo Hrvatskog udruženja managera "Croma" za 2005., "Zlatna kuna" Hrvatske gospodarske komore 2011. za životno djelo, priznanje "Nikola Tesla" za izniman doprinos uspjehu I. Hrvatskog radijskog foruma održanog povodom Svjetskog dana radija 2018.

Jakša Barbić (Zagreb, 1936). diplomirao je 1960. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je na Kotarskom sudu u Jastrebarskom, Okružnom sudu u Zagrebu i Višem privrednom sudu Hrvatske u Zagrebu kao sudski pripravnik, potom. Nakon položenog sudskog ispita 1963. radio je na Općinskom sudu I. u Zagrebu i na Višem privrednom sudu Hrvatske.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radio je od 1963. do umirovljenja 2007., kao asistent, docent, izvanredni profesor, a od 1981. kao redoviti profesor te redoviti profesor u trajnom zvanju na predmetima Privredno pravo i Pravo međunarodne trgovine sada Trgovačko pravo i pravo društava. Doktorirao je 1973. disertacijom “Ugovor o consulting engineeringu”.

Akademik Barbić predavao je na poslijediplomskim studijima iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu u Zagrebu te na pravnim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Ljubljani, Mariboru, Skopju, Novom Sadu i Beogradu te na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Obnašao je sve važnije funkcije na zagrebačkom Pravnom fakultetu: dekan (1993–97); voditelj poslijediplomskog studija iz trgovačkog prava, prodekan (1975–77), predsjednik Savjeta, član Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Također vodio je Poslijediplomski studij iz privrednog prava, sada trgovačkog prava i prava društava od 1985. do umirovljenja 2007. Od 1981. bio je predstojnik Katedre za trgovačko, ranije privredno, sada trgovačko pravo i pravo društava. U hrvatski pravni sustav i u pravnu nastavu uveo je "Pravo društava" kao posebnu granu prava.

Od 2009. bio je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Jakša Barbić za člana suradnika HAZU izabran je 2002., a za redovitog člana 2004. u Razredu za društvene znanosti. Od 2011. do 2018. bio je potpredsjednik HAZU, a od 2019. bio je član Predsjedništva HAZU.