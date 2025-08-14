Obavijesti

News

Komentari 0
TUGA

Umro Jakša Barbić, istaknuti hrvatski pravnik i akademik

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Umro Jakša Barbić, istaknuti hrvatski pravnik i akademik
Foto: HAZU

Obnašao je sve važnije funkcije na zagrebačkom Pravnom fakultetu: dekan, voditelj poslijediplomskog studija iz trgovačkog prava, prodekan, predsjednik Savjeta, član Senata Sveučilišta u Zagrebu

Istaknuti hrvatski pravnik član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) Jakša Barbić, autor i koautor više od 50 knjiga, umro je u srijedu, 13. kolovoza, u Zagrebu u 89. godini života, priopćeno je u četvrtak iz HAZU.

Najvažnije djelo akademika Barbića je "Pravo društava" objavljeno u tri knjige opsega 5.000 strana, prvi i najveći sustav prava društava u Hrvatskoj. Time je zaokružio svoju ulogu na tom području, od izrade "Zakona o trgovačkim društvima" do sveobuhvatne pravne obrade društava u našem pravu utemeljivši tako novu granu hrvatskog prava i uveo je u nastavu na pravnim fakultetima, kaže se.

Za to je djelo dobio nagradu HAZU za 2003. za znanstveni doprinos od trajne vrijednosti za Republiku Hrvatsku i 2006. Državnu nagradu za znanost.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja od kojih se ističu: Priznanje za doprinos razvoju i djelovanju privrednog sudstva 1979., Nagrada za životno djelo Hrvatskog udruženja managera "Croma" za 2005., "Zlatna kuna" Hrvatske gospodarske komore 2011. za životno djelo, priznanje "Nikola Tesla" za izniman doprinos uspjehu I. Hrvatskog radijskog foruma održanog povodom Svjetskog dana radija 2018.

Jakša Barbić (Zagreb, 1936). diplomirao je 1960. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je na Kotarskom sudu u Jastrebarskom, Okružnom sudu u Zagrebu i Višem privrednom sudu Hrvatske u Zagrebu kao sudski pripravnik, potom. Nakon položenog sudskog ispita 1963. radio je na Općinskom sudu I. u Zagrebu i na Višem privrednom sudu Hrvatske.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radio je od 1963. do umirovljenja 2007., kao asistent, docent, izvanredni profesor, a od 1981. kao redoviti profesor te redoviti profesor u trajnom zvanju na predmetima Privredno pravo i Pravo međunarodne trgovine sada Trgovačko pravo i pravo društava. Doktorirao je 1973. disertacijom “Ugovor o consulting engineeringu”.

Akademik Barbić predavao je  na poslijediplomskim studijima iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu u Zagrebu te na pravnim fakultetima u Zagrebu, Splitu, Ljubljani, Mariboru, Skopju, Novom Sadu i Beogradu te na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Obnašao je sve važnije funkcije na zagrebačkom Pravnom fakultetu: dekan (1993–97); voditelj poslijediplomskog studija iz trgovačkog prava, prodekan (1975–77), predsjednik Savjeta, član Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Također vodio je Poslijediplomski studij iz privrednog prava, sada trgovačkog prava i prava društava od 1985. do umirovljenja 2007. Od 1981. bio je predstojnik Katedre za trgovačko, ranije privredno, sada trgovačko pravo i pravo društava. U hrvatski pravni sustav i u pravnu nastavu uveo je "Pravo društava" kao posebnu granu prava.

Od 2009. bio je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Jakša Barbić za člana suradnika HAZU izabran je 2002., a za redovitog člana 2004. u Razredu za društvene znanosti. Od 2011. do 2018. bio je potpredsjednik HAZU, a od 2019. bio je član Predsjedništva HAZU.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...
IMOVINSKA HDZ-OVKE

Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...

Maja Grba-Bujević u fokusu je nakon nevjerojatne izjave. Malo smo istražili što sve ima u imovinskoj kartici
NEVJEROJATNE SCENE Srndać mu razbio šajbu i uletio u auto: 'Sav sam izgreban, imam i ovratnik'
ŽIVOTINJA JE UGINULA

NEVJEROJATNE SCENE Srndać mu razbio šajbu i uletio u auto: 'Sav sam izgreban, imam i ovratnik'

U mjestu Končanica kod Daruvara vozač je naletio na srndaća. Cijeli je ušao u automobil. Životinja je završila na stražnjem sjedištu automobila. Počeo je skakati po autu, ali su ga svladali, kaže vozač
Nevjerojatne scene s Molata: 'Dobro da kruzer nisu privezali u plićak. Pa ovo je sramotno!'
50 METARA OD OBALE

Nevjerojatne scene s Molata: 'Dobro da kruzer nisu privezali u plićak. Pa ovo je sramotno!'

Lučku kapetaniju u Zadru pokušali smo dobiti više puta. Kontaktirali smo i firmu u čijem je vlasništvu kruzer, ali nije bio nitko tko bi nam mogao objasniti kako je moguće da je kruzer ovako privezan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025