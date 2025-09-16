Obavijesti

POKOPAT ĆE GA U FRANCUSKOJ

Preminuo je general Ante Roso

Piše Antonela Šaponja,
Preminuo je general Ante Roso
Umirovljeni hrvatski general Ante Roso preminuo u 74. godini | Foto: Luka Stanzl/Pixsell/

Preminuo je umirovljeni general Hrvatske vojske Ante Roso

Preminuo je umirovljeni general Hrvatske vojske Ante Roso u 74. godini života. Pokopan će biti u Francuskoj, piše Dnevnik Nove TV.

Ante Zorislav Roso rođen je 25. travnja 1952. u Osijeku, a podrijetlom je iz Ljubuškog u Hercegovini. Tijekom vremena bivše Jugoslavije bio je politički emigrant i pripadnik Legije stranaca.

Zagreb: Predstavljena knjiga Slavka Grubiši?a Svjedok istine o Domovinskom ratu
Zagreb: Predstavljena knjiga Slavka Grubiši?a Svjedok istine o Domovinskom ratu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Uoči Domovinskog rata vratio se u Hrvatsku, gdje je, u suradnji s drugim bivšim legionarskim pripadnicima, organizirao i uspješno obučio elitne postrojbe Hrvatske vojske. Te su jedinice izvršavale neke od najzahtjevnijih zadaća tijekom rata.

Roso je bio prvi zapovjednik bojne "Zrinski", prve specijalne postrojbe Hrvatske vojske, kojom je neposredno zapovijedao predsjednik Franjo Tuđman. U mirovinu je otišao 1997. godine. U studenome 2005. sudjelovao je u osnivanju Hrvatskog generalskog zbora.

