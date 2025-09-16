Preminuo je general Ante Roso

Preminuo je umirovljeni general Hrvatske vojske Ante Roso u 74. godini života. Pokopan će biti u Francuskoj, piše Dnevnik Nove TV.

Ante Zorislav Roso rođen je 25. travnja 1952. u Osijeku, a podrijetlom je iz Ljubuškog u Hercegovini. Tijekom vremena bivše Jugoslavije bio je politički emigrant i pripadnik Legije stranaca.

Uoči Domovinskog rata vratio se u Hrvatsku, gdje je, u suradnji s drugim bivšim legionarskim pripadnicima, organizirao i uspješno obučio elitne postrojbe Hrvatske vojske. Te su jedinice izvršavale neke od najzahtjevnijih zadaća tijekom rata.

Roso je bio prvi zapovjednik bojne "Zrinski", prve specijalne postrojbe Hrvatske vojske, kojom je neposredno zapovijedao predsjednik Franjo Tuđman. U mirovinu je otišao 1997. godine. U studenome 2005. sudjelovao je u osnivanju Hrvatskog generalskog zbora.