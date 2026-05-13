Doktor Majsec dao je uistinu snažan osobni pečat razvoju hrvatske rehabilitacijske medicine, osobito u području kardiološke rehabilitacije, rekao je šef Sabora Gordan Jandroković
Umro je liječnik Marcel Majsec
Umro je liječnik Marcel Majsec, u 83. godini života. Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je u srijedu sućut obitelji Majsec. Majsec je bio istaknuti hrvatski liječnik, ugledni kardiolog i dugogodišnji ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.
- Doktor Majsec dao je uistinu snažan osobni pečat razvoju hrvatske rehabilitacijske medicine, osobito u području kardiološke rehabilitacije. Pod njegovim vodstvom Specijalna bolnica u Krapinskim Toplicama izrasla je u jedno od najvažnijih rehabilitacijskih središta u Hrvatskoj, prepoznato po stručnosti i kvaliteti skrbi za pacijente.
Pritom je ostavio neizbrisiv trag među kolegama, suradnicima i brojnim pacijentima kojima je pomagao tijekom desetljeća predanoga rada - ističe se u sućuti predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića te se napominje da je doktor Majsec dao vrlo vrijedan doprinos hrvatskom političkom životu.
- Kao zastupnik Hrvatske demokratske zajednice u Zastupničkom domu Hrvatskoga sabora od 1992. do 2000. aktivno je sudjelovao u demokratskim procesima i donošenju važnih odluka u jednom od najzahtjevnijih i najvažnijih razdoblja suvremene hrvatske povijesti. Predanost javnom dobru dr. Marcela Majseca, njegov profesionalni integritet i snažan utjecaj na razvoj zdravstvene skrbi u Hrvatskoj pamtit ćemo s osobitim uvažavanjem - zaključuje se u sućuti.
Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...
FOTO Kaos u Zagrebu nakon olujnog nevremena! Srušena stabla, skele... 'Bilo je užas!'
Prijatelji se u suzama opraštaju od Sare (18): 'Trebali smo na odmor, a sad joj palimo svijeće'