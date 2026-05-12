Prijatelji se u suzama opraštaju od Sare (18): 'Trebali smo na odmor, a sad joj palimo svijeće'

Nema riječi kojima bi se opisala ova nepravda. Bila je srce našeg razreda, uvijek nasmijana i spremna pomoći. U ponedjeljak smo se trebali smijati na odmoru, a sad palimo svijeće za nju. Nevjerojatno je da nečija neodgovornost u sekundi ugasi život koji je tek počeo, kazala je uplakana prijateljica Sare Vrbanić (18), djevojke koja je preminula u bolnici u Slavonskom Brodu od ozljeda koje je pretrpjela u prometnoj nesreći.

Na nju i dvije prijateljice koje su bile u autu 6. svibnja naletio je vozač (37) automobila koji je dolazio iz suprotnog smjera. Bio je drogiran. Do nesreće je došlo u Adžamovcima, na širem području Nove Gradiške, točnije u ulici koja prolazi kroz središte naselja.

Drogirani vozač nije na vrijeme primijetio auto ispred sebe. Da izbjegne sudar, prešao je u suprotni trak, kojim je dolazio automobil u kojem su bile djevojke. Udarac je bio snažan, a Sara je najteže ozlijeđena, stradali su joj glava i unutarnji organi. Unatoč brzoj intervenciji Hitne pomoći i naporima liječnika u bolnici u Slavonskom Brodu, ozljede su bile preteške, nisu je mogli spasiti.

Preminula 18-godišnjakinja bila je učenica završnog razreda Gimnazije Nova Gradiška. Prijatelji je opisuju kao vedru, ambicioznu i izuzetno dragu djevojku, koja je bila omiljena u društvu. Tek je zakoračila u svijet odraslih, s planovima za maturu i nastavak školovanja.

Policijska uprava brodsko-posavska potvrdila je da je protiv 37-godišnjeg vozača podnesena kaznena prijava nadležnom Državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu sa smrtnim ishodom. S obzirom na otežavajuću okolnost prisutnosti opijata u organizmu, prijeti mu višegodišnja zatvorska kazna.

Od tragično preminule Sare Vrbanić, učenice 4. razreda Gimnazije Nova Gradiška, dirljivim pismom oprostili su se učenici i djelatnici škole.

“S neizmjernom tugom u srcu opraštamo se od naše drage Sare Vrbanić, koja nas je iznenada napustila ostavivši za sobom tišinu. Život nas svakodnevno podsjeća na to koliko je nepredvidiv, kratak, težak… Dovoljan je trenutak da se ugasi jedna mladost, budućnost, prijateljstvo, ljubav… Tvoj iznenadni odlazak ostavio je prazninu u srcima onih koji su svakodnevno bili svjedoci tvoje mladosti, u srcima tvojih razrednih i školskih prijatelja, u srcima tvojih nastavnika. Bol koja nas čini neutješnima probat ćemo zamijeniti sjećanjima kad si bila dio nas. Ti si sad dio nekog drugoga svijeta, svijeta anđela, koji će te prigrliti umjesto nas i s kojima ćeš dijeliti svoje snove. Nama je ostalo živjeti s nadom da ćeš nas ponekad s osmijehom pogledati, s nadom da ćemo moći prevladati tugu koju osjećamo. Draga Saro, počivaj u miru Božjemu i nastavi sanjati svoje snove.”