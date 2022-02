Objavio je to u četvrtak gradonačenik Jean-Christophe Fromantin.

Francuski znanstvenik koji je nedavno postao kontroverzna osoba prema mjerilima znanstvene zajednice. primio je Nobelovu nagradu za medicinu 2008. jer je 1983. s kolegicom Francoise Barré-Sinoussi i kolegom Jean-Claudeom Chermannom identificirao virus HIV.

Ime biologa Montagniera zauvijek će ostati vezano uz otkriće virusa humane imunodeficijencije (HIV) koji izaziva bolest AIDS.

Od 1991. do 1997. Montagnier je vodio odjel AIDS-a i retrovirusa u Institutu Pasteur i podučavao je na Queens Collegeu u New Yorku do 2001.

Njegov znanstveni sjaj zadnjih godina pomućen je stajalištima koja je zauzimao u raspravama s drugim znanstvenicima.

Od 2017. počeo se protiviti cjepivima, a kada je izbila pandemija covida-19 zauzeo je stajalište koje je odbacila znanstvena zajednica.

Kontroverznim izjavama o cjepivima protiv covida-19 Montagnier je stekao simpatije antivaksera.

"Uvijek sam tražio neobično. Teško sam radio u mainstreamu", povjerio je u dokumentarnom filmu posvećenom njegovu radu iz 2014.

Tako je, između ostalog, zastupao teorije da je uzročnik autizma mikrob, da papaja liječi neke bolesti i da DNK emitira elektromagnetske valove.

U pandemiji covida-19 proslavio se tvrdnjama da je virus SARS-CoV-2 manipuliran u laboratoriju dodatkom "sekvenca HIV-a" te da su cjepiva odgovorna za pojavu novih varijanti virusa.

Takvim tezama, koje su odbacili virolozi i epidemiolozi, postao je nepoželjan u znanstvenoj zajednici.