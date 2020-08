Umro najstariji čovjek na svijetu u 117. godini: 'Prije dva tjedna je još sjeckao drva u dvorištu'

Južnoafrikanac za kojeg se vjeruje da je bio najstariji čovjek na svijetu umro je u dobi od 116 godina, preživjevši španjolsku gripu, dva svjetska rata i aparthejd, javlja u nedjelju BBC

<p>Dokumenti Fredieja Bloma pokazuju da je rođen u provinciji Eastern Cape u svibnju 1904. godine, iako to Guinnessova knjiga rekorda nikad nije zabilježila.</p><p>Iako se alkohola ostavio davnih dana, bio je i dalje redoviti pušač. Kad je bio tinejdžer, cijelu njegovu obitelj zbrisala je španjolska gripa, 1918. godine. Potom je preživio dva svjetska rata i aparthejd.</p><p>Blom je rekao BBC-ju 2018. da ne postoji posebna tajna za dugovječnost.</p><p>- Postoji samo jedna stvar - to je čovjek iznad (Bog). On ima svu moć. Ja nemam ništa. Mogu se srušiti bilo kad, no on me drži - rekao je.</p><p>Blom je proveo većinu života kao radnik - najprije na farmi, a onda u građevinskoj industriji, a umirovio se tek kad je bio u 80-ima. Blomova obitelj rekla je da je umro prirodnom smrću u subotu u Cape Townu, te kako ne vjeruje da njegova smrt ima veze s covidom-19.</p><p>- Još prije dva tjedna djed je sjeckao drva. Bio je snažan čovjek, pun ponosa - rekao je glasnogovornik obitelji Andre Naidoo za AFP.</p><p>No unutar nekoliko dana, skupio se "od velikog čovjeka u malu osobu", dodao je. </p>