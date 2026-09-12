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OPROSTILI SE OD NJEGA

Umro Nenad Javornik, bio je 22 godne na čelu Crvenog križa

Piše HINA,
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Umro Nenad Javornik, bio je 22 godne na čelu Crvenog križa
Zagreb: Na Jarunu održana vježba spašavanja i evakuacije prilikom poplava | Foto: Borna Filic/PIXSELL
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Hrvatski Crveni križ vodio je kroz ratno razdoblje i najveću humanitarnu krizu u njegovoj povijesti, proces osamostaljenja i međunarodnog priznanja te godine poslijeratne obnove i daljnjeg razvoja organizacije.

Umro je dugogodišnji izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Nenad Javornik, objavio je na svojim stranicama Hrvatski Crveni križ. Javornik je na toj funkciji bio od 1991. do 2013. godine. 

Dužnost izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa Javornik je preuzeo 1991. godine, u vrijeme početka Domovinskog rata i stvaranja samostalne Republike Hrvatske, a obnašao ju je do kraja 2013. godine.

Hrvatski Crveni križ vodio je kroz ratno razdoblje i najveću humanitarnu krizu u njegovoj povijesti, proces osamostaljenja i međunarodnog priznanja te godine poslijeratne obnove i daljnjeg razvoja organizacije. Po struci liječnik, specijalist neurologije i psihijatrije Nenad Javornik svoje je medicinsko znanje i iskustvo tijekom profesionalnog života povezivao s humanitarnim djelovanjem, ističe u priopćenju Hrvatski crveni križ.

Tijekom Domovinskog rata Hrvatski Crveni križ imao je iznimno važnu ulogu u pružanju pomoći stotinama tisuća prognanika, izbjeglica i drugih osoba pogođenih ratom. U okolnostima velikih ljudskih stradanja i raseljavanja stanovništva organizirao je prihvat i zbrinjavanje, distribuciju humanitarne pomoći, psihosocijalnu podršku, aktivnosti Službe traženja i obnavljanja obiteljskih veza te brojne druge oblike pomoći stanovništvu. Istodobno je Hrvatski Crveni križ davao važan doprinos zdravstvenom sustavu i drugim službama uključenima u odgovor na posljedice rata.

U godinama nakon Domovinskog rata Javornik je vodio Hrvatski Crveni križ kroz razdoblje daljnje izgradnje i razvoja. Unaprjeđivani su postojeći i razvijani novi programi i područja djelovanja, od pripreme i odgovora na krizne situacije, zdravstvenih i socijalnih programa i Službe traženja do spašavanja života na vodi te upozoravanja na opasnost od mina. Hrvatski Crveni križ pritom je nastavio jačati svoje kapacitete za odgovor na potrebe ljudi u Hrvatskoj, ali i za sudjelovanje u međunarodnim humanitarnim aktivnostima, stoji u priopćenju.

Za dugogodišnji doprinos humanitarnom radu i razvoju Hrvatskog Crvenog križa primio je niz priznanja i odlikovanja u zemlji i inozemstvu.  

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