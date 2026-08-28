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TUŽNA VIJEST

Umro Slobodan Kaštela, dugogodišnji tajnik HAZU-a

Piše HINA,
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Umro Slobodan Kaštela, dugogodišnji tajnik HAZU-a
Foto: HAZU
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Član suradnik Razreda za društvene znanosti i dugogodišnji tajnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) Slobodan Kaštela umro je u četvrtak u Zagrebu u 85. godini života, priopćili su u petak iz HAZU-a

Kaštela je rođen 13. rujna 1941. u Novigradu (Dalmatinskom), a od 1946. živio je u Zagrebu, gdje je završio školovanje i Pravni fakultet. Doktorirao je 2000. godine, a 2006. izabran je za člana suradnika HAZU.

Od 1978. do travnja 2012. obnašao je dužnost tajnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, nakon čega je do kolovoza 2014. bio savjetnik predsjednika Akademije.

Posljednji ispraćaj bit će u srijedu, 2. rujna, u 11,40 sati na zagrebačkom groblju Mirogoj. 

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