UN: Dronovi su ubili više od 500 civila u Sudanu!

"Prema raspoloživim informacijama u tim napadima, koji su se dogodili između 1. siječnja i 15. ožujka ubijeno je više od 500 civila. Velika većina tih civilnih smrti evidentirana je u trima državama u regiji Kordofan", rekla je glasnogovornica visokog povjerenika Marta Hurtado na konferenciji za novinare u Ženevi.

"Znatan porast korištenja dronova za zračne napade u Sudanu tijekom ove godine naglašava razoran utjecaj ovoga visokotehnološkog i relativno jeftinog oružja u naseljenim područjima", rekla je glasnogovornica.

Prema Uredu visokog povjerenika za ljudska prava, samo u prva dva tjedna ožujka "ubijeno je više od 277 civila, od kojih više od tri četvrtine u napadima dronovima".

"I ovi smrtonosni napadi nastavljeni su prošli tjedan, dok se sveti mjesec Ramazan bližio kraju", kazala je Hurtado, spomenuvši napad 20. ožujka na Sveučilišnu bolnicu El Daein u državi Istočni Darfur, kada je ubijeno najmanje 64 ljudi, među kojima i trinaestero djece.

"Intenziviranje napada dronovima širi se izvan granica Sudana, što potiče bojazan od daljnje eskalacije sa znatnim regionalnim posljedicama", rekla je glasnogovornica, referirajući se na napade usmjerene na gradove na sudansko-čadskoj granici nakon kopnenih ofenziva paravojnih snaga Snaga za brzu potporu (RSF), koje se bore protiv vojske od travnja 2023.

Prema njezinim riječima u napadu dronom na čadski grad Tiné 18. ožujka ubijeno je najmanje 24 civila, a ranjeno je još 60 osoba. Čadska vlada prethodno je izvijestila o tomu da je poginulo 17 ljudi.

Zbog građanskog rata u Sudanu smrtno su stradali deseci tisuća ljudi, a raseljeno ih je više od 12 milijuna, od čega ih je gotovo milijun potražilo utočište u Čadu, podaci su UN-a.

"Pozivamo sve države, posebno one s utjecajem, da učine sve što mogu kako bi zaustavile transfere oružja koji potiču sukob i koriste se u očitom nepoštovanju obveze zaštite civila u sukobima", rekla je Hurtado te pozvala na "obnovu diplomatskih napora s ciljem hitnog prekida vatre i okončanja sukoba".