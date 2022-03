Ruske snage zauzele su u petak tu najveću nuklearku u Europi izazvavši strah u cijelom svijetu. U napadu je izbio velik požar na zgradi za osposobljavanje koji je u međuvremenu ugašen i dužnosnici ističu da je nuklearka sigurna.

Rusko ministarstvo obrane okrivilo je za požar "monstruozni napad" ukrajinskih sabotera i poručilo da ruske snage imaju kontrolu.

"SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Irska, Norveška i Albanija zatražile su hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a u 11.30 sati po mjesnom vremenu (17.30 po srednjoeuropskom) nakon ruskog napada na nuklearku Zaporižje u Ukrajini", objavila je Olivia Dalton, glasnogovornica američke misije pri UN-u, na Twitteru.

Američko veleposlanstvo u Ukrajini ocijenilo je u petak da je napad na nuklearku Zaporižje "ratni zločin".

"Ratni je zločin napasti nuklearnu elektranu. Putinovo granatiranje najveće nuklearne elektrane u Europi odvelo je njegovu vladavinu terora korak dalje", objavilo je veleposlanstvo na Twitteru.

Američki predsjednik Joe Biden u srijedu nije želio proglasiti rusko djelovanje u Ukrajini ratnim zločinima kazavši da je za to još prerano.

Glasnogovornik Pentagona John Kirby u petak nije želio odgovoriti na pitanje s tim u vezi, rekavši da će to prepustiti Međunarodnom kaznenom sudu.

"To samo naglašava koliko je ruska invazija nesmotrena i kako izgleda da neselektivno pucaju. To samo podiže razinu potencijalne katastrofe do razine koju nitko ne želi", rekao je Kirby u intervjuu za CNN.

"To sigurno nije ponašanje odgovorne nuklearne sile".

<<< LIVE događanja i bitku za Kijev pratite OVDJE