UN je upozorio Venezuelu: Blokirali su pomoć na granici

Ujedinjeni narodi (UN) upozorili su u srijedu da se humanitarna pomoć za Venezuelu ne politizira, nakon što su Sjedinjene Države poslale hranu i lijekove na granicu sa susjednom Kolumbijom koju je Venezuela blokirala.

Američki dužnosnici rekli su kako su kamioni s humanitarnom pomoći stigli na kolumbijsko-venezuelsku granicu na zahtjev venezuelskog oporbenog vođe i samoproglašenog predsjednika Juana Guaida.

Foto: CARLOS EDUARDO RAMIREZ

Glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric rekao je novinarima u New Yorku kako humanitarna pomoć mora biti "neovisna od političkih, vojnih i ostalih utjecaja".

"Kada vidimo trenutnu pat poziciju, postaje jasno da su potrebni politički pregovori između dviju strana kako bi se pronašlo rješenje za trajni mir", rekao je Dujarric.

Madurova vlada odbija da je Venezuela u humanitarnoj krizi i tvrdi da su za gospodarske probleme krive sankcije. Venezuela se bori s glađu, bolestima i hiperinflacijom koja bi u 2019. mogla dosegnuti deset milijuna posto.

Kako bi blokirale ulaz humanitarne pomoći, venezuelske snage blokirale su most na granici s Kolumbijom, javlja kolumbijska televizija RCN.

Tegljačem i kontenjerom blokiran je most Tienditas blizu kolumbijskog grada Cucuta, navodi taj medij. Izgradnja mosta počela je 2016., no on se još ne koristi.

Foto: CARLOS EDUARDO RAMIREZ

Američki državni tajnik Mike Pompeo twitao je kako Maduro "blokira pomoć kamionima i brodskim kontenjerima".

"Venezuelski narod očajnički treba humanitarnu pomoć. SAD i druge zemlje pokušavaju pomoći, ali venezuelska vojska po Madurovim zapovjedima blokira pomoć kamionima i brodskim kontenjerima", napisao je Pompeo.

Guaido je prošlog mjeseca u pismu glavnom tajniku UN-a Antoniu Guterresu napisao kako Venezuela treba pomoć. No venezuelsko mjesto u UN-u drži predsjednik Maduro i njegova vlada, stoga Guterres nije mogao poslati humanitarnu pomoć bez Madurova odobrenja ili odluke Vijeća sigurnosti.

Sjedinjene Države bi stoga mogle tražiti dopuštenje Vijeća kako bi dostavile pomoć Madurovoj oporbi, no izgledno je da će taj potez blokirati Rusija.

Maduro je u ponedjeljak poručio kako Venezuelci "nisu prosjaci" te da neće dopustiti da njegova zemlja bude osramoćena.

Opozicija odbija dijalog i kontaktne skupine

Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Venezuelanski parlament, u kojem većinu mjesta drži oporba, donijela je u utorak deklaraciju kojom odbija "bilo kakav dijalog ili kontaktnu grupu koji bi produžili patnju naroda", priopćio je predsjednik parlamenta i samoproglašeni predsjednik države Juan Guaidó.

Odluka je donesena dan uoči sastanka u glavnom urugvajskom gradu Montevideu gdje nekoliko vlada EU-a i Meksiko namjeraju razgovarati o političkon rješenju krize u Venezueli.

Guaido i njegove pristaše odbijaju to posredovanje pa su u utorak priznali deklaraciju Grupe iz Lime, skupine koju čine neke latinoameričke zemlje i Kanade, koja je priznala Guadióa za privremenog predsjednika te naftom bogate južnoameričke zemlje.

"Odobrili smo sporazum koji priznaje podršku Grupe iz Lime i zemalja Europe. Njime odbijamo bilo kakav dijalog ili grupu za kontakt koji produljuje patnju naroda. Jedini cilj je ukidanje uzurpacije, prijelazna vlada i slobodni izbori", poručio je Guaido na Twitteru.

On se 23. siječnja proglasio predsjednikom Venezuele te je najavio sazivanje predsjedničkih izbora "u najkraćem roku".

Grupa iz Lime je u ponedjeljak u Ottawi potvrdila da priznaje 35-godišnjeg Guaidoa za privremenog predsjednika a to je isto u ponedjeljak učinila 21 od 28 zemalja Europske unije uključujući Hrvatsku.

Istovremeno je u Caracasu održana sjednica Ustavotvorne nacionalne skupštine, parlamenta koji je prema ustavu iznad onog u kojem oporba ima većinu i gdje većinu mjesta drže pristaše Madura.

Venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro, izabran na izborima u svibnju 2018. čije rezultat oporba odbija priznati, ranije je poručio da je spreman za dijalog i sudjelovanje na konferenciji o Venezueli.

U četvrtak bi u Montevideu trebale sudjelovati zemlje koje su priznale i koje su odbile priznati Guaidoa. Na sastanku se očekuju Urugvaj, Meksiko, Bolivija, Kostarika, Ekvador te zemlje EU-a Španjolska, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Portugal, Švedska i Velika Britanija.