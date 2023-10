UN poziva na humanitarno primirje u Gazi, na pomolu prekid sukoba Izraela i Hamasa

Opća skupština UN-a odobrila je u petak neobvezujuću rezoluciju kojom se poziva na "humanitarno primirje" u Gazi koje vodi prekidu neprijateljstava između Izraela i Hamasa u Gazi, javlja AP.

To je prvi odgovor UN-a na Hamasove iznenadne napade 7. listopada na Izrael i Izraelov stalni vojni odgovor i obećanje da će uništiti Hamas.

Svjetsko tijelo od 193 članice usvojilo je rezoluciju glasovanjem 120-14 i 45 suzdržanih nakon što je odbacilo kanadski amandman koji su poduprle Sjedinjene Države da se nedvosmisleno osude "teroristički napadi" Hamasa 7. listopada i zahtijeva hitno oslobađanje uzetih talaca od strane Hamasa.

Jordanski veleposlanik u UN-u Mahmoud Hmoud, govoreći u ime UN-ove arapske skupine od 22 zemlje, koja je sastavila rezoluciju, pozvao je na poslijepodnevno glasovanje prije nego što svih 112 govornika dođe do skupštinske govornice, zbog hitnosti poduzimanja radnji.

Dok je u napadima Hamasa ubijeno oko 1400 Izraelaca, više od 7000 Palestinaca ubijeno je u izraelskim osvetničkim zračnim napadima, prema Ministarstvu zdravstva Gaze.

Izvanredno zasjedanje skupštine o izraelskim akcijama, koje je počelo u srijedu, nastavljeno je u petak, a američka veleposlanica Linda Thomas-Greenfield ponovila je izraelskog izaslanika koji je rezoluciju o kojoj će se glasovati nazvala "nečuvenom" jer nikad ne spominje Hamas i rekla da je "štetna" za viziju dvodržavnog rješenja.

Rekla je da su Sjedinjene Države podržale kanadski amandman, o kojem će se glasati prvi, kojim bi se nedvosmisleno odbacili i osudili "teroristički napadi" Hamasa 7. listopada i zahtijevalo hitno i bezuvjetno oslobađanje talaca koje je uzeo Hamas. Za usvajanje amandmana mora odobriti dvije trećine članova skupštine.

Thomas-Greenfield nazvao je to "opasnim trenutkom za Izraelce i Palestince", ističući da nema opravdanja za "teror" Hamasa, da se Palestinci koriste kao živi štit i da "životi nevinih Palestinaca moraju biti zaštićeni".

Oman je, govoreći u ime Vijeća za suradnju u Zaljevu, osudio izraelsku “opsadu” Gaze, izgladnjivanje njezinog stanovništva i kolektivno kažnjavanje Palestinaca. No, kaže se da Palestinci neće biti odvraćeni od traženja svojih “legitimnih neotuđivih prava, glavno među njima pravo na samoodređenje i pravo na uspostavu neovisne palestinske države s istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom”.

Uz poziv na "trenutačno, trajno i održivo humanitarno primirje koje vodi do prekida neprijateljstava", predložena rezolucija zahtijeva da sve strane odmah ispoštuju svoje obveze prema međunarodnom humanitarnom pravu i zakonu o ljudskim pravima koji zahtijeva zaštitu civila i škola, bolnica i druge infrastrukture ključne za njihov opstanak.

Rezolucija također zahtijeva da se osnovne zalihe dopuste u Pojas Gaze i da humanitarni radnici imaju stalan pristup. I poziva Izrael da opozove svoju naredbu stanovnicima Gaze da se evakuiraju sa sjevera i presele na jug i "odlučno odbacuje sve pokušaje prisilnog premještanja palestinskog civilnog stanovništva".

Rezolucija također naglašava potrebu "hitnog uspostavljanja mehanizma za osiguranje zaštite palestinskog civilnog stanovništva".

I "naglašava važnost sprječavanja daljnje destabilizacije i eskalacije nasilja u regiji" te poziva sve strane na "maksimalnu suzdržanost" i sve one koji imaju utjecaja da ih pritisnu "da rade prema ovom cilju".

Tijekom hitne sjednice u četvrtak, govornik za govornikom podržali su izvorni nacrt rezolucije Arapske skupine kojom se poziva na trenutni prekid vatre u Gazi, osim izraelskog veleposlanika pri UN-u Gilada Erdana koji je rekao skupštini: “Prekid vatre znači dati Hamasu vremena da se ponovno naoruža sama, kako bi nas mogli ponovno masakrirati.”

Riyad Mansour, palestinski veleposlanik u UN-u, rekao je da su 70 posto ubijenih u Gazi bila djeca i žene. “Ako to ne zaustavite za sve one koji su ubijeni, zaustavite to za sve one čije živote još uvijek možemo spasiti”, rekao je.