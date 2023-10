Dok rat u Gazi bjesni, papa Franjo predvodio molitvu za mir

Papa Franjo u petak je predvodio posebnu molitvu za mir na Bliskom Istoku i drugim područjima sukoba.

Franjo, koji je sazvao dan molitve i posta za mir među kršćanima diljem svijeta nakon što je ovaj mjesec eruptirao rat u Gazi, predvodio je u molitvi tisuće ljudi u bazilici svetog Petra i mnoge druge koji su je pratili na televiziji i društvenim mrežama.

86-godišnji rimokatolički poglavar, koji je pozvao na oslobađanje taoca i osudio ubojstva Izraelaca koja su počinili militanti Hamasa, molio se Djevici Mariji da "inspirira čelnike nacija da potraže put mira."

Papa je također osudio težak položaj civila u Gazi te je pozvao na humanitarne koridore i poštivanje ljudskih prava u enklavi.

Molio je da Djevica Marija "dodirne srca zahvaćena mržnjom; preobrati one koji potiču i huškaju sukob. Osuši suze djece, bude prisutna za stare i same; osnaži ranjene i bolesne; zaštiti one koji su prisiljeni napustiti svoje zemlje i svoje voljene; utješi potištene; probudi novu nadu."

Na večernjem bogoslužju u petak nije spomenuo konkretne sukobe.

Ovaj tjedan, Franjo je održao niz telefonskih poziva sa svjetskim čelnicima, uključujući američkog predsjednika Joea Bidena i turskog predsjednika Tayyipa Erdogana, kako bi razgovarali o potrebi sprječavanja eskalacije u regiji.