Ivančica Pahor, bivša Miss turizma Hrvatske i poduzetnica, koja se bori sm teškom dijagnozom – limfomom, izgleda bolje nego ikad u kockastom dresu. Iz Philadelphije šalje poruke pune podrške i objavljuje vruće fotke
Unatoč bolesti išla u Ameriku pa navija u kockicama i bodri nogometaše: Idemo po pobjedu
Velike utakmice ne dobivaju samo noge dobivaju ih srce, zajedništvo i vjera. Idemo po pobjedu!, napisala je na svom Instagram profilu Ivančica Pahor, bivša Miss turizma Hrvatske i poduzetnica. Izgleda bolje nego ikad u kockastom dresu. Iz Philadelphije šalje poruke pune podrške i objavljuje vruće fotke. I nekoliko dana ranije, nogometašima je uputila riječi podrške.
- Dragi Vatreni, bez obzira na rezultat, hvala vam što nas godinama činite ponosnima. Hvala na borbenosti, srcu koje ostavljate na terenu i emocijama koje dijelimo uz svaku utakmicu. Vi niste samo reprezentacija vi ste simbol zajedništva, ponosa i vjere da se velikim srcem mogu ostvariti najveći snovi. Sretno Hrvatska - napisala je.
Ivančica se već neko vrijeme bori s teškom dijagnozom – limfomom, vrstom zloćudne bolesti koja zahvaća limfni sustav. Nakon što joj je bolest dijagnosticirana krajem 2025. godine, započela je zahtjevno onkološko liječenje koje uključuje kemoterapije, a o svom putu odlučila je govoriti javno kako bi potaknula druge na pravodobne preglede i otvoren razgovor o bolesti. U svojim objavama i intervjuima ističe da joj je početak bio obilježen neizvjesnošću, iscrpljenošću i strahom, ali da snagu pronalazi u kćeri, obitelji i vjeri. Danas poručuje kako, unatoč teškim danima, ne odustaje te nastoji zadržati optimizam i fokus na oporavak, naglašavajući da joj je najveća motivacija upravo život i borba iz dana u dan.
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