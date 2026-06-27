Unatoč bolesti išla u Ameriku pa navija u kockicama i bodri nogometaše: Idemo po pobjedu

Velike utakmice ne dobivaju samo noge dobivaju ih srce, zajedništvo i vjera. Idemo po pobjedu!, napisala je na svom Instagram profilu Ivančica Pahor, bivša Miss turizma Hrvatske i poduzetnica. Izgleda bolje nego ikad u kockastom dresu. Iz Philadelphije šalje poruke pune podrške i objavljuje vruće fotke. I nekoliko dana ranije, nogometašima je uputila riječi podrške.

- Dragi Vatreni, bez obzira na rezultat, hvala vam što nas godinama činite ponosnima. Hvala na borbenosti, srcu koje ostavljate na terenu i emocijama koje dijelimo uz svaku utakmicu. Vi niste samo reprezentacija vi ste simbol zajedništva, ponosa i vjere da se velikim srcem mogu ostvariti najveći snovi. Sretno Hrvatska - napisala je.