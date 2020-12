'Unatrag mjesec dana na neobjašnjiv način s popisa zaraženih 'nestaje' dio ljudi'

Ako je u pitanju sustavna pogreška, tad ju je sustav trebao prepoznati, kaže nam anonimni izvor iz zdravstvenog sustava. Kad se usporede svi podaci o zaraženima, ima odstupanja, navodi. Nešto ne 'štima'.

<p>Unatrag mjesec dana primjećujem da, statistički, u popisu svih pozitivnih na testovima, koji kreira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, svakoga dana nedostaje više ljudi koji su kao novozaraženi navedeni na popisu u županiji, otkriva nam anonimni izvor iz zdravstvenog sustava jedne županije. Upozorava da u zadnjih mjesec dana na neobjašnjiv način „nestaje“ oko pet posto pozitivnih osoba, koje se evidentiralo kao laboratorijski pozitivne na županijskoj razini, ali ih se ne vidi na razini cijele države. </p><p>- Teško je reći koji je tome razlog. Ako je u pitanju sustavna pogreška, tad ju je sustav trebao prepoznati, da se radila analitika tih podataka, kaže naš sugovornik. Da nešto nije u redu s podacima o broju COVID-19 zaraženih, ističe, dodatno usložnjavaju podaci s COVID platforme, u koju svi liječnici upisuju moguće, zatim vjerojatne, i potvrđene COVID-19 osobe. </p><p>- Kad se usporede ti podaci s podacima HZJZ na nacionalnoj razini, i dodatno svaka županija za sebe na županijskoj razini, vide se odstupanja, i nemala su. Drugim riječima, zašto HZJZ javno ne objavljuje podatke o COVID-19 zaraženima prema različitim kriterijima, kao i izvorima tih podataka? Tako bi imali najmanje tri skupine podataka - županijske, objedinjene podatke u HZJZ iz svih laboratorija na razini Hrvatske, što opet uključuje i podatke za svaku županiju te podatke s COVID-19 platforme na razini Hrvatske i svake županije. Svi bi ti podaci bili razvrstani prema unaprijed dogovorenim kriterijima, ističe sugovornik. Takva bi informacija zadovoljila svakoga, i dala veliki izvor korisnih i uporabljivih podataka za razne protuepidemijske aktivnosti, ali bi, zaključuje, uklonila i mogućnost špekulacija. </p><p>- Takvi podaci bi vrlo brzo pokazali zbog čega nastaju razlike te na koji način standardizirati postupak i ukloniti razlike. Ovako, izgleda da malo tko u zdravstvenom sustavu ima kvalitetan IT alat za uspoređivanje podataka iz različitih izvora pa tako COVID-19 pozitivne osobe iz evidencije nestaju kao duhovi, napominje upućeni izvor. Kako pojašnjava, u županijskoj evidenciji postoje laboratorijski pozitivni slučajevi, koji su praćeni, odrađuju izolaciju i sve što je potrebno, no iz nekog razloga "nestanu" u nacionalnoj evidenciji. Postaju, drugim riječima, statistički duhovi. Podaci koje čujemo na Nacionalnom stožeru su nastali po županijama dan prije, no kako se po županijama mora čekati i rezultate testiranja građana koji su se zatekli negdje drugdje u Hrvatskoj i tamo testirali, sve je te podatke teško pratiti i uspoređivati "ručno". No kad se usporedba ipak napravi, na popisu nedostaje ljudi. <br/> Promptno nam je na upit o "nestalima" odgovoreno iz Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Odgovor je gotovo identičan, samo je pristigao s dvije adrese.</p><p>- Kako se do danas ova tema nije pojavila kao problem kojeg treba riješiti na terenu, onda možemo zaključiti da je došlo do pokvarenog telefona prije nego li se radi o točnoj informaciji, odgovaraju iz HZJZ-a. I iz MInistarstva zdravstva odgovaraju kako "vjeruju da je došlo do zabune prije nego li se radi o točnoj informaciji". Dosad im nitko, kažu, nije iskazao zabrinutost zbog gubitka osoba iz evidencije. One koji ukazuju na pogreške pozivaju da im se jave kako bi se ta tema dalje rješavala. </p><p>- Pokvareni telefon ili ne, pitanje je zašto nemamo podatke iz različitih službenih izvora. Ako je to tajna, onda je pitanje zašto je to tajna, kad je u pitanju nacionalna sigurnost, zaključuje naš sugovornik. </p>