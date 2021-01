U dvorištu obiteljske kuće u bjelovarskom prigradskom naselju Gudovac u ponedjeljak su reporteri 24 sata prisustvovali primopredaji osobnog automobila Clio, koji je 65-godišnji Gega Jozić poklonio Luki Turković iz Petrinje.

Sam čin je odisao emocijama koje su nadvladale obojicu muškaraca. Nakon što mu je predao ključeve i dokumentaciju, darodavatelj je zagrlio 27-godišnjeg mladića. Ni ovaj nije mogao ostati ravnodušan. U glasu koji mu je podrhtavao, Jozić mu je rekao neka mu bude sa srećom i da Bog više nikada ne da da se takvo što dogodi.

Bjelovarac velikog srca

Suzdržavajući suze, Luka Turković je, otac dvije kćeri, s trećom na putu, tihim glasom rekao da se nikada ne bude mogao odužiti Jozićima na dobroti.

- Nemam riječi kojima bih izrazio divljenje i poštovanje prema vama i vašoj gospođi Terezi, jer ste se pokazali u svjetlu kakvom se mogu samo pokazati roditelji. Da nemam dvoje, a uskoro i troje male djece, ne bih prihvatio dar kojim ste mi vi nakon teških dana i razornog potresa koji nas je pogodio u Petrinji, unijeli svjetlo i radost u našu obitelj, koja je ostala bez krova nad glavom – kazao je Luka Turković, kojeg je u Bjelovar dovezao kolega iz Petrinje, jer Jozić nema vozačku tako da nije mogao auto odvesti u grad u kojem nakon serije stravičnih potresa gotovo da nije ostala cigla na cigli.

Prije odlaska sredili su formalnost oko prijenosa vozila, a Jozić je novom vlasniku dao novac za troškove prijepisa, te napunio rezervoar benzinom do čepa. Ostavio mu je i bjelovarske registarske pločice, jer je to novi vlasnik zamolio kako bi svima koji ga pitaju od kud mu auto s tim registarskim oznakama, mogao kazati da je to dar Bjelovarca velikog srca.

'Pričat ću svojim curicama od dobrim ljudima iz Bjelovara'

U razgovoru, Turković je rekao kako su on i supruga i dvije curice podstanari, ali je taj stan sravnjen sa zemljom, te su se privremeno smjestili u Bibinju kod Zadra, gdje 23-godišnja Marina, koja treba za dva mjeseca roditi, čuva trudnoću. Luka je svaki dan u Petrinji gdje radi na otklanjanju posljedica potresa.

- Budem mojim curama, Lei koja ima 2,5 godine i Mii, koja je navršila godinu dana kad malo porastu pričao o dobrim ljudima iz Bjelovara i vjerujem da ćemo ih jednog dana posjetiti, jer je to gesta koja zaslužuje naklon do zemlje – izgovorio je Luka Turković i sjeo u automobil te ozarena lica mahnuo bivšim vlasnicima i krenuo put Petrinje. Rekao je da ga tako čeka puno posla.

Nakon što je Turković krenuo na put, Jozići su potreseni scenom i riječima mladog oca koji jedini radi u uskoro peteročlanoj obitelji, kazali da im je srce na mjestu.

- Vidjevši snimke razorene Petrinje, Gline… to nas je jako pogodilo i nakon što smo kupili namirnica za 800 kuna i poslali u Banovinu, odlučili smo prije povratka u Švicarsku gdje živimo zadnjih 40 godina, pokloniti Clio koji je stajao u garaži u Bjelovaru – pojasnio je drhtavim glasom Jozić.

Dodaje da ljudima bez obzira na vjeru i naciju, kad je u nevolji treba pomoći. Četvero njihove djece i devetero unučadi živi u Bernu, gdje je Gega zaradio mirovinu, i ovih dana se, kako je kazao, sretan vraća svojoj mnogobrojnoj obitelji u Švicarsku.

Na kraju se zahvalio i 24 sata te gradonačelniku koji su mu pomogli u odabiru obitelji kojoj je darovao automobil.

