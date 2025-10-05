Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina

U Kliničkom bolničkom centru Zagreb već 33 godine iste samoposlužne aparate za tople i hladne napitke drži ista tvrtka - SPAZ iz Zagreba, a ono što je zanimljivo je da do 2005. uopće nema evidencije o provođenju javnog natječaja. Zanimljivo je da je tvrtka SPAZ od 2005. do 2019. godine plaćala iste mjesečne iznose najma aparata Rebru, i to 291,99 eura za tople napitke, a tako i za aparate za hladne napitke te snack grickalice.

Potom je cijena 2019. tek simbolično povećana na 325,17 eura. Dakle, dok su cijene kave i drugih napitaka općenito rasle, pa su samim time i pacijenti i osoblje na Rebru od 2005. do 2019. plaćali više cijene na aparatima, tvrtki SPAZ nije se mijenjala cijena najma prema dokumentaciji koju smo dobili na uvid.

Od postavljanja prvih automata 1992. godine pa sve do danas, kako doznajemo od dobro upućenih izvora, ugovori s tom tvrtkom obnavljaju se iz godine u godinu, bez otvaranja tržišta i bez stvarne provjere isplativosti.

Samoposlužni aparat za kavu, ilustracija | Foto: Canva

Iz KBC-a Zagreb ni nakon više od mjesec dana od upita i nekoliko požurnica nije stigao odgovor.

Na upite o tome zašto jedino tvrtka SPAZ od 1992. godine ima pravo zakupa poslovnog prostora u KBC-u Zagreb za postavljanje samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke te koliko je puta od 1992. do danas proveden natječaj za postavljanje tih aparata odgovor Rebra nismo dobili.

Nisu nam odgovorili ni zašto se godinama potpisuju aneksi i dodaci ugovoru te koliko tvrtka ima postavljenih aparata u KBC-u Zagreb, na svim lokacijama bolnice. Odgovor nam nije stigao ni na pitanja koliko mjesečno SPAZ plaća Rebru za zakup, a koliko za režije i dodatne troškove za naknadu za čistačice.

Upit smo poslali i tvrtki SPAZ, od koje također nismo dobili odgovor.

Prema dokumentaciji koju smo dobili na uvid od naših izvora, prvi službeni trag o načinu poslovanja između Rebra i SPAZA je od 12. siječnja 2005. godine, prema zapisniku o provođenju natječaja za zakup poslovnog prostora prema kojemu je tvrtka SPAZ odabrana za postavljanje samoposlužnih aparata.

ilustracija hitne pomoći | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Znači li to da je od 1992. do 2005. SPAZ koristio prostore Rebra za postavljanje aparata bez ikakve naknade ili su dokumenti o zakupu nestali? Odgovor od Rebra nismo dobili iako smo na njega čekali više od mjesec dana i slali nekoliko požurnica.

Sljedeći dokument je Ugovor o zakupu poslovnog prostora iz veljače 2005. godine. SPAZ dobiva novi ugovor opet na temelju zakupa poslovnog prostora 2007. godine te zatim opet 2008. godine.

Potom Rebro 2009. sklapa aneks ugovora s tvrtkom SPAZ i njime se proširuje broj samoposlužnih aparata. Zatim se 2010. godine potpisuje ugovor o zakupu poslovnog prostora, kao i 2011., da bi se iste godine potpisao opet aneks ugovora.

Prema dokumentaciji koju smo dobili na uvid ugovor o zakupu poslovnog prostora na Rebru, tvrtka SPAZ potpisuje svake godine od 2012. do 2018. godine. Potom ide Dodatak ugovora o zakupu poslovnog prostora (onome iz 2018.) u kojemu se produžuje vrijeme trajanja zakupa do kraja 2019. godine. Zatim se rade novi dodaci 2020. i 2021. kojima se mijenjaju uvjeti i produžuje period trajanja ugovora, a 2022. se opet potpisuje dodatak ugovoru.

lako je sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj jednostrukih aparata za tople i hladne napitke, sokove, gaziranu i negaziranu vodu između Kliničkog bolničkog centra Zagreb i tvrtke SPAZ - samoposlužni aparati generalno u skladu s člankom 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, upitno je ispunjenje uvjeta ekonomske opravdanosti takvog postupanja od strane Rebra. I to prema članku 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine 2018.) koji kaže: “Poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu daje se u zakup javnim natječajem”.

KBC. rebro ilustracija | Foto: Martina Pauček Šljivak/24sata/Marko Lukunić/Pixsell

Zakon kaže i da iznimno od toga, Republika Hrvatska kao zakupodavac može dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme na rok od pet godina pod istim uvjetima (iznos mjesečne zakupnine, zakupnik...) kao u postojećem ugovoru o zakupu, kad je to ekonomski opravdano, odnosno kad je mjesečni iznos zakupnine veći od najveće cijene zakupnine po odluci jedinice lokalne samouprave neovisno o djelatnosti isključivo zakupniku koji s Republikom Hrvatskom ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja i koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, kad mu istječe takav ugovor o zakupu sklopljen na temelju javnog natječaja, a na njegov pisani zahtjev.

No kako smo naveli na početku teksta, zanimljiva je nepromijenjena cijena zakupa koju je SPAZ plaćao Rebru od 2005. do 2019. Dakle, dok su cijene svih tih godina rasle, jačala je inflacija, a Rebro je primalo isti iznos za najam samoposlužnih aparata od tvrtke SPAZ.

Prema Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, svaka javna ustanova dužna je osigurati ekonomsku opravdanost zakupa. Kako to provjeriti ako se natječaji ne provode i ako tržište 20 godina nije imalo pristup?

Još važnije je to da dok druge bolnice u Zagrebu redovito raspisuju natječaje i traže najbolje ponude, Rebro se ponaša suprotno bez natječaja, po uvjetima iz 2005. i s istim zakupcem sklapa ugovore, anekse i dodatke ugovorima. Procijeniti kolika je stvarna šteta je teško bez tržišnih usporedbi. Riječ je o prostoru s velikim prometom - Rebro je najveća bolnica u zemlji kroz koju svakodnevno prolazi tisuće pacijenata, posjetitelja i zaposlenika. Prema podacima objavljenima na stranici KBC-a Zagreb, bolnica ima oko 6000 zaposlenika.

Goran Stanzl/PIXSELL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/RTL

Na godišnjoj razini pružaju zdravstvenu skrb za više od 1,650.000 pacijenata, od kojih su većina zaprimljeni na poliklinikama - njih više od 1,400.000. Godišnje je hospitalizirano otprilike 60.000 pacijenata, dok se više od 150.000 tisuća pacijenata zaprima u dnevne bolnice.

Da svaki peti koristi samoposlužni aparat, to su golemi novci koje tvrtka SPAZ zaradi na Rebru. U takvom okruženju svaki prihod od najma aparata značio bi dodatna sredstva za bolnicu, a ne privatnog poduzetnika.

Odgovore ćemo objaviti kad ih dobijemo, no jasno je, prema svemu navedenom, da Rebro, najveća hrvatska bolnica, u ovom slučaju ima praksu pogodovanja istoj firmi od 1992. godine, zbog koje na gubitku nisu samo porezni obveznici, nego i sam zdravstveni sustav.