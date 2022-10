Unuku iz doma odveo u Srbiju majci i ne planira se vratiti u Hrvatsku. Traži ga policija

Dijete više nećete vidjeti, u Srbiji je. Nazvao sam samo kako bi vam to javio da ne brinete, kazao je 65-godišnjak odgajateljici jednog dječjeg doma u Hrvatskoj. Bilo je to 19. lipnja ove godine između 10 i 12 sati. Djed, protiv kojega je podignuta optužnica zbog kaznenog djela oduzimanja djeteta, te je nedostupan hrvatskim vlastima, došao je u dom vidjeti unuku. Sudskom odlukom bili su mu odobreni susreti jednom tjedno tijekom kojih je dijete smio odvesti i izvan doma.

To je ranije i činio u više navrata te nije bilo nikakvih problema, odnosno uvijek bi dijete vratio na vrijeme zbog čega djelatnici doma nisu imali razloga sumnjati da to neće učiniti i ovoga puta. No, ovoga puta djed je imao drugačije planove. S djetetom u automobilu uputio se na granični prijelaz Šid te je granicu prešao, pisao je Jutarnji list, u 11.37 sati istoga dana. Nakon što je već bio u drugoj državi nazvao je dom i javio gdje se dijete nalazi.

Inače, djed ima hrvatsko državljanstvo, no rođen je u Srbiji temeljem čega bi mogao pokušati zatražiti državljanstvo Republike Srbije. Tamo se nalazi i majka djeteta, inače državljanka Srbije, dok otac živi u Hrvatskoj. Sudskom odlukom oboje su bili lišeni prava na roditeljsku skrb, dijete je povjereno na skrb ustanovi, a pravo viđanja imao je samo djed.

Za njim je trenutno na snazi tjeralica te mu je rješenjem nadležnog Županijskog suda određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega. Hrvatski policajci odmah su zatražili pomoć kolega iz Srbije, koji su ih putem Interpola Beograd u srpnju ove godine informirali kako se dijete nalazi u Republici Srbiji na adresi majke. Ona, pak, dijete ne namjerava vratiti u Hrvatsku jer smatra da je djetetu mjesto s majkom.

Što se tiče djeda, on se navodno nalazi u Srbiji na nepoznatoj adresi te tamo radi kao vozač. Od 19. lipnja nije se vraćao u Hrvatsku i, prema svemu sudeći, to ni ne namjerava. Državno odvjetništvo, koje je protiv djeda podignulo optužnicu, traži da mu se sudi u odsutnosti jer je postupanje u kaznenim djelima u kojima su oštećena djeca hitno.

