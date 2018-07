Unutrašnjost će pogoditi jako nevrijeme, u Dalmaciji vrućina

Vrijeme u Hrvatskoj ponovno je nestabilno i tako će se zadržati cijeli vikend. Bit će djelomično sunčano i vruće, uz pojačanu mogućnost razvoja naoblake, uz mjestimične pljuskove i grmljavinu

Tako će danas, a osobito u nedjelju te ponedjeljak mnoga mjesta pogoditi grmljavinsko nevrijeme i kiša, a to se osobito odnosi na zapadne krajeve, Gorski kotar i Liku, dok će u Dalmaciji biti uglavnom sunčano i suho.

Uostalom, u Dubrovniku je posljednja kiša pala još 30. lipnja navečer, a istodobno je u dosadašnjem dijelu srpnja u nekim mjestima više dana s kišom nego bez nje, piše Zoran Vakula za HRT.

Meteoalarm je izdao žuto upozorenje za potencijalno opasno vrijeme za veći dio zemlje, a na mogućnost toplinskih valova koje može biti opasno za zdravlje upozoravaju sve koji se nalaze na područjima oko Splita i Dubrovnika.

Vjetar u unutrašnjosti bit će slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34 °C.

U istočnoj Hrvatskoj neće posvuda biti poslijepodnevnih pljuskova, ali je teško tvrditi gdje hoće, gdje neće. Najveća je vjerojatnost u zapadnoj Slavoniji i Podravini, a najmanja u Srijemu. Uz uglavnom slab vjetar, temperatura porast će od ujutro najnižih 15 do 18 °C, do poslijepodne najviših oko 32 °C.

Nevrijeme moguće oko Rijeke

U središnjoj Hrvatskoj subotnje jutro malo toplije, dan pak manje vruć, uz već od jutra oblačnije vrijeme, zatim i vjetrovitije nego u petak. Gdjekoja kišna kap moguća je već prijepodne, a osobito će poslijepodne biti lokalnih pljuskova i grmljavine.

U drugom dijelu dana nestabilno će biti i u gorju i na sjevernom Jadranu, posebice u Gorskome kotaru, Istri i oko Rijeke, dok će prema jugu cijeli dan biti suho, uz malo ili nimalo oblaka. Nakon jutarnjeg burina i istočnjaka zapuhat će slabo, samo rijetko i umjereno jugo, uz koje će more biti većinom malo valovito. Temperatura ujutro od 13 do 17 °C, uz more od 20 do 23 °C, a poslijepodne od 30 do 32 °C, samo u gorju malo niža - podjednaka temperaturi mora.

Svježije more, ali topliji zrak bit će u Dalmaciji, gdje će se mjeriti i oko 33 °C, u Splitu već četvrti dan uzastopno, a i noć bi nekima mogla biti neugodno topla, podjednaka prošloj. Bit će sunčano, veći dio dana mjestimice i bez oblačka, ali uz slabo do umjereno jugo, uz koje će more biti malo valovito, prema otvorenome i umjereno.

I na jugu Hrvatske stabilno, vedro ili samo malo oblačno, uz uglavnom slabo jugo i malo valovito more temperature oko 23 °C. Istodobno će najniža temperatura zraka biti od 24 do 26 °C, u unutrašnjosti oko 20 °C, a najviša od 32 do 34 °C.

Od nedjelje manje toplo, uz još češće nestabilnosti

U nedjelju i početkom novoga tjedna rijetko će gdje biti vruće, osim u Dalmaciji. Bit će nestabilno, uz svakodnevne sunčane sate, ali i povremene mjestimične pljuskove. Sredinom novoga tjedna povećava se vjerojatnost za ponovno stabilnije dane, kasnije ponovno i vruće.

I na Jadranu poslije subote slijede manje topli dani, ali ne i noći, najprije uz jugo, zatim sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i buru. Osim na sjevernom dijelu, pljuskova i grmljavine bit će i na srednjem Jadranu, a u ponedjeljak vjerojatno i mjestimice na jugu. Od utorka ponovno stabilnije, većinom i vruće, ali ne odviše, piše Vakula.