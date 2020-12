Predsjednica udruge bolničkih liječnika Ivana Šmit kaže da HUBOL nema utjecaja na rad Vladina Znanstvenog savjeta, te ističe kako su epidemiološki podaci poražavajući.

"Rastu brojevi hospitaliziranih, umrlih i udio pozitivnih među zaraženih. Budući da se u tim silnim znanstvenim raspravama bolnički sustav potpuno raspao, koliko je bila konstruktivna ta suradnja Znanstvenog savjeta i ministarstva. Kad kažemo da se sustav raspao mislimo na nefunkcioniranje svega onoga što je prije epidemije postojalo, ali i na činjenicu da danas te upale pluća uzrokovane virusom liječe oftalmolozi, dermatolozi, ginekolozi. Novi COVID odjeli otvaraju se preko noći u neadekvatnim uvjetima s malim brojem adekvatno educiranog osoblja. Ispravnih respiratora za adekvatnu ventilaciju ovakvih pacijenata je svakim danom sve manje i manje. Zgroženi smo idejom da ovakav sustav nekto smatra stabilnim i čvrstim", izjavila je Ivana Šmit iz HUBOL-a. Sastanak Savjeta održan je prije tri tjedna, u Vladi nemaju termin novog susreta.

Čestitala je znanstveniku Laucu na njegovim postignućima, no istovremeno se pita je li moguće da se on do sada nikada nije bavio epidemijom zarazne bolesti. "Ispričavamo se ako smo to previdjeli, ali on tu referencu nije naveo. Zabrinjava nas što navodi kako je dobivao prijetnje ministara. Očekujemo da podnese prijavu nadležnim institucijama", kaže Šmit, prenosi Dnevnik.hr.