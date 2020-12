Unatoč zadnjim, strožim epidemiološkim mjerama, broj novozaraženih ne pada, a svakog dana umiru deseci ljudi, pa se neslužbeno doznaje da bi Nacionalni stožer civilne zaštite od 21. prosinca opet mogao uvesti propusnice za međužupanijsko kretanje, kakve smo imali i proljetos, pa tako i za Uskrs.

Iako se ranije moglo neslužbeno čuti da bi mjere čak mogle i popustiti na Badnjak i Božić, odnosno Štefanje, zbog neučinkovitosti mjera one bi sad mogle biti čak dodatno pooštrene. Dođe li do uvođenja e-propusnica kakve su bile proljetos, od 23. ožujka do 11. svibnja, nećemo moći iz jedne županije u drugu samo da bismo proslavili Božić s rodbinom i prijateljima ili pak otišli nekamo na doček Nove godine.

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka donesena je tjedan dana nakon početka lockdowna u ožujku te je kao iznimke navela samo promet i kretanje nužno za opskrbu, dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe, izvješćivanje javnosti, putovanje stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb, zatim putovanje iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština. Propusnicu su mogli dobiti i oni koji su između županija morali putovati na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće, kao i žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprečavanju širenja zaraze.

Vadile su se i preko 10 puta

Propusnice su prvo bile papirnate, a onda su, početkom travnja, uvedene one koje se moglo ishoditi elektroničkim putem. Do tog ih je dana papirnatih bilo izvađeno oko 100.000, od čega su 70 posto propusnica poslodavci tražili za svoje zaposlenike, a 30 posto je bilo za građane.

A kad se putovalo od juga Hrvatske do sjevera, propusnicu je trebalo pokazati ne jedanput ili dvaput nego i više od deset puta, pisalo se tada.

Kako su dani prolazili, a građani u ishođenju propusnica bili sve “snalažljiviji” i maštovitiji, već su krajem ožujka uvedene strože kontrole. Bilo je, naime, manipulacija, sumnji na krivotvorenje, raznih drugih kažnjivih radnji. Propusnice su i dalje izdavali poslodavci, liječnici i civilna zaštita, ali su se podaci počeli upisivati u aplikaciju. Razmjenom podataka između državnih tijela postalo je vidljivo je li osoba koja je tražila, i dobila propusnicu, na to zbilja imala i pravo. Primjerice, više nije moguće da tvrtka sa samo jednim zaposlenim dobije propusnicu za više ljudi, a propusnica ne može više biti izdana niti poljoprivredniku koji je traži da bi u susjednoj županiji obrađivao svoju zemlju, a zapravo je tamo nema. Vidljivo je postalo i kud zapravo na posao u drugu županiju netko može ići, odnosno da nema što raditi u Kutini ako, primjerice, putuje na posao iz Zagreba u Samobor.

Preminulo 78 ljudi

Davor Božinović je građanima već poručio da si međusobno Božić čestitaju telefonom i na druge, digitalne načine, a od jučer su na snazi i nove mjere za trgovine i trgovačke centre.

Prema današnjem izvješću Stožera, u 24 sata prije otkriveno je novih 4135 slučajeva, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sad 5270. Među njima su 2792 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 295 pacijenata. U protekla 24 sata oporavile su se 3793 osobe, a testirano je njih 11.114. Preminulo je čak 78 ljudi.