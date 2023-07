'Upalio je motornu pilu i rekao mi da će me ubiti. Prijavio sam ga, ali ništa. Sad je prekasno...'

Mirno i bez emocija, s lisicama na rukama i u pratnji policajaca, koračao je ubojica iz Capraških poljana, Neđad Fetić (58), u zgradu Županijskog državnog odvjetništva u Sisku, gdje je ispitan u ponedjeljak oko podne. Tamo je kratko iznosio obranu, a njegov branitelj po službenoj dužnosti, odvjetnik Danko Kovač, rekao je tek da je na neka pitanja odgovarao. Završio je na mjesec dana u pritvoru.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI

Što je nagnalo Neđada, u sisačkom naselju Kanak poznatog pod nadimkom Braco, da u subotu navečer počne iz puške pucati po susjedima i paliti im aute, u ponedjeljak se još nije sa sigurnošću znalo.

- O motivima je prerano govoriti, čak ih nema ni u opisima kaznenih djela za koja ga se tereti - rekao je Kovač.

Na pitanje u kakvom je odnosu bio s ubijenom i ostalima, rekao je tek da su bili susjedi. Fetića je policija nakon kriminalističkog istraživanja prijavila za više kaznenih djela: ubojstvo, četiri pokušaja ubojstva, od kojih su dva produljena kaznena djela, nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari te za dva produljena kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine. Iako su iz sisačke policije na konferenciji za novinare u nedjelju rekli kako im je Fetić bio poznat samo prekršajno, i to prije mnogo godina, njegov susjed Omega Brdarević, vlasnik dijela zemlje preko puta Fetićeve kuće, kaže da to baš i nije istina.

- Četiri puta sam ih zvao jer mi je radio probleme i prijetio. Bilo je to negdje tijekom 2018. godine, kad sam počeo uređivati taj svoj dio zemlje, to je ovaj dio na kojemu su oni parkirani auti koje je zapalio - u dahu je govorio Brdarević.

- Policija je svaki put izlazila, napravili bi zapisnik, ne mogu reći, no nakon što sam 4. puta što sam zvao odlučio podnijeti i kaznenu prijavu zbog prijetnji, od svega nije bilo ništa. Kaznena prijava je odbačena, a oni sad govore da nije bilo nikakvih naznaka da bi se ovako nešto moglo dogoditi - ogorčen je Brdarević.

Kako bi dokazao svoje tvrdnje, pokazao nam je i “odbijenicu”, rješenje o odbačaju kaznene prijave koja mu je stigla od Općinskog državnog odvjetništva u Sisku. U njoj je navedeno da je PU sisačko-moslavačka 18. veljače 2019. podnijela kaznenu prijavu protiv Neđada Fetića zbog prijetnje.

- Marš ispred moje kuće, ubit ću te! - vikao je Neđad Omegi tog dana oko 9.30 sati u Capraškim poljanama u Sisku.

Tog 18. veljače 2019. Omega je došao na svoju parcelu i čuo da netko pali motornu pilu na njegovoj parceli.

- Vidio sam susjeda koji živi preko puta moje zemlje i pitao ga što radi. Tad me je opsovao, zaprijetio mi i rekao da će me ubiti. Ja sam se njegovih riječi doista i uplašio te sam otišao i pozvao policiju - govorio je Omega istražiteljima.

Osumnjičeni Neđad tad je rekao da je popravljao motorne pile te je u dvorištu upalio pilu i kretao se do auta. Tvrdio je da je tad naišao Omega te rekao da je to njegova zemlja i da će zvati policiju.

- Nisam mu prijetio - tvrdio je tad Neđad.

Priznao je da je i ranije znao imati problema s Omegom zbog automobila za koji Omega kaže da ga je parkirao na njegovoj parceli.

- Od tada više ne parkiram tamo - tvrdio je Fetić i tražio da Omegu prijave zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela.

Odbačena prijava

U obrazloženju rješenja o odbačaju stoji da osumnjičenik negira navode iz kaznene prijave, a nema treće osobe koja bi bila prisutna i potkrijepila tvrdnje žrtve o prijetnjama, zbog čega nema elemenata za podizanje optužnice.

Omega se pita bi li nešto bilo drugačije da je odvjetništvo prije četiri godine ozbiljnije shvatilo njegove tvrdnje i kazneno procesuiralo Fetića.

Podsjetimo, pomahnitali Fetić je u subotu poslije 19 sati počeo pucati po ulici Capraške poljane u Sisku. Doslovno je išao od kuće do kuće i pucao. Već je zvuk ispaljivanja prva dva metka uznemirio stanare, koji su odmah zvali policiju i Hitnu. Hici iz njegove puške doslovno su frcali posvuda, a ubrzo je muškarac ubio 45-godišnju susjedu i teško ranio još njih troje te zapalio tri kuće i dva automobila. Tri stanara, među kojima su bili i dvoje djece, lakše su ozlijeđena tijekom bijega od metaka, a tijekom gašenja jedne kuće ozlijeđen je i vatrogasac.

- Taj je terorist, ubojica, ne znam kako da ga nazovem, krenuo redom, sve nas je htio pobiti. Zaključali smo se u kuću, ležali na podu, nikad to u životu nikome ne bih poželjela. Ušao je kroz vrt, ciljano i prikriveno, te lupao po vratima da mu otvore - ispričala nam je jedna Fetićeva susjeda, čijeg je supruga teško ranio u predjelu trbuha.

- Bila sam s njim sat i pol u bolnici, rekli su liječnici da ide nabolje. To je sve što vam mogu reći - dodala je.

Krvava u dvorištu

Druga susjeda nam je rekla kako je kobne večeri čula pucnjeve, no prvo je pomislila da je riječ o dječjoj igri.

- Bila sam u vrtu, dva dečkića su se igrala u dvorištu. Sjela sam, zapalila cigaretu, popila vode i tad sam čula hice. Bili su sve jači i onda sam shvatila da to nije igračka i da se nešto strašno događa. Vidjela sam ženu kako leži u dvorištu, krvava, to je bila ta nesretna ubijena susjeda, i vidjela njega kako izlazi. Sakrila sam se u kuću, a on je ispalio hitac kroz prozor, koji se odbio od dimnjaka. Zvala sam policija i čula susjeda kako viče da ovaj lupa i pali kuće. Još drhtim kad se svega sjetim - još pod dojmom događaja pričala je susjeda.

Dodaje da nikad s njim nije imala problema, no ne zna jesu li ih imali drugi susjedi. Dodaje kako je Neđad uvijek bio čudan.

- Ti ga pozdraviš, a on nekad pozravi, nekad ne, nikad nisi znao kako će reagirati. Ovdje živi dugo, još su mu roditelji tu živjeli. Majka mu je bila teško bolesna, a nakon njezine smrti su on i otac čuvali ovce negdje kraj Topolovca, ovdje nisu ni dolazili. Nakon što mu se otac razbolio, valjda su prodali te ovce i došli opet ovdje - kaže žena te dodaje kako je čula pucnjeve i nakon što je pobjegao prema polju.

- Kasnije sam saznala da su u mojem vrtu policajci pronašli pušku koju je odbacio. Tražili su je, ali nisu htjeli reći - otkriva.

Policija ga je pronašla i uhitila u Ulici kneza Domagoja, gdje se pokušao sakriti u podrumu. Nije se opirao, a još jedan mještanin, Islam Alić, kaže kako je čuo da je Fetić namjeravao ubiti i sestru.

- Navodno je zvao iz kuće mojega brata, s fiksnog telefona. Tako su policajci vidjeli na kameri. U to je vrijeme kod kuće bio moj nećak, koji mi je rekao da se ne javljam jer Braco puca redom po kućama. On je uspio pobjeći kroz prozor sa stražnje strane i ostavio sve otvoreno. Doletio je do mene i rekao: ‘Striko, gore je masakr!’. Rekao sam mu idem i ja s njim vidjeti što se događa. Sav je drhtao, bio je u strahu... - rekao je Alić.