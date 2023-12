Upaljen meteoalarm: Jak vjetar u Dalmaciji uz olujne udare

Danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu bura u slabljenju, ujutro još ponegdje olujni udari. Najviša temperatura između 5 i 9, na obali i otocima od 11 do 15 °C.

U ponedjeljak također pretežno sunčano, prijepodne mjestimice magla. Mirno, na Jadranu ujutro ponegdje burin, popodne slab vjetar s mora. Jutarnja temperatura od -3 do 1, na Jadranu od 5 do 9, najviša dnevna od 7 do 11, na obali i otocima od 12 do 16 °C.

Bura na Jadranu

Jadran je i dalje pod alarmom, upaljeno je narančasto upozorenje zbog moguće jake bure.

DHMZ za Velebitski kanal prognozira jaku, samo ponegdje i vrlo jaku buru, tijekom jutra postupno u slabljenju na umjereno jaku najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h)

UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Za Dalmaciju se očekuje jaka, samo ponegdje i vrlo jaka bura, postupno u slabljenju na umjereno jaku najjači udari vjetra 35-55 čvorova (65-100 km/h)

Zbog vjetra je idano žuto upozorenje za Rijeku, Split i Dubrovnik i njihovu okolicu, također zbog jakog vjetra.

BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.

Stanje na cestama

Za sve skupine vozila otvoreni su:

autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići;

autocesta A6 Rijeka-Zagreb;

državna cesta DC1;

Jadranska magistrala (DC8) između čvorova Zaton Doli i Prapratno na Pelješcu;

državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54);

Krčki most (DC102);

Paški most (DC106);

most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Zbog olujnog vjetra: