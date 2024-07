Upaljen meteoalarm za cijelu Hrvatsku: Sprema se oluja!

Državni meteorološki zavod (DHMZ) upalio je meteoalarm za cijelu Hrvatsku. U većini zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, dok je u dubrovačkoj, splitskoj i kninskoj regiji upaljeno narančasto upozorenje.Stanovnici južnih regija trebali bi biti na oprezu zbog visokih temperatura, grmljavinskog nevremena i snažnog vjetra.

Kartu oluje koja se sprema možete pogledati OVDJE.

Prognoza za danas

U unutrašnjosti promjenljivo, ponegdje s kišom, a mogući su i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu većinom sunčano, ali ne i posve stabilno uz mogućnost za lokalne pljuskove, osobito u Istri i na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslijepodne prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na Jadranu od 31 do 35 °C.

Što nas očekuje sutra?

Prevladavat će sunčano, a uz umjeren do jak razvoj oblaka poslijepodne postoji mala mogućnost za lokalne pljuskove, ponajprije u istočnim krajevima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27 °C. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 33, u gorju od 23 do 26 °C.

Vruće za kraj tjedna

"Od četvrtka u unutrašnjosti uglavnom suho te barem djelomice sunčano, vrlo toplo i vruće. Dnevna temperatura u postupnom porastu pa će uglavnom biti od 26 do 31 °C. Na Jadranu danju pretežno sunčano i vruće, uz tople noći. U četvrtak će puhati umjerena i jaka bura, na udare mjestimice i olujna, koja će oslabjeti i od petka okrenuti na sjeverozapadni vjetar.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.