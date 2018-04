Upao na faks, zapucao i pobio četvero ljudi, policija ga uhitila

Čertvero ljudi ubijeno je u pucnjavi na Sveučilištu Osmanagazi na sjeverozapadu Turske.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naoružani napadač, inače istraživač na sveučilištu ubio je zamjenika dekana fakulteta, tajnika fakulteta i dva predavača, javlja Reuters.

#BreakingNews : ‘Shooter’ leaves four dead at university in Turkey as cops rush to scene https://t.co/jiMsssfuSP #Turkey pic.twitter.com/5Vg2A8zXhJ