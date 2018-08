'Upoznala sam ih, nema šanse da ih je ona ubila. On je čudan'

Turistkinja koja je uslikala fotografiju posljednjeg obiteljskog odmora trudne Shannan Watts, dviju djevojčica Belle (4) i Celeste (3) i njihovog supruga i oca Christophera Wattsa koji ih je navodno ubio, za medije je ispričala da se sjeća kako se Chris prilikom tog susreta i upoznavanja jako čudno ponašao.

Michele Greer upoznala je Shanann i Chrisa Wattsa početkom mjeseca, na odmoru mjestu Myrtle Beach, piše DailyMail. Nekoliko dana kasnije, šokirala ju je vijest da su trudna Shanonn i njezine dvije kćeri ubijene, i da je Chris glavni osumnjičeni.

Iako je Chris navodno policiji prvo priznao ubojstvo i odveo ih do mjesta na koje je bacio tijela, u međuvremenu je promijenio priču.

Prema sudskim spisima, Chris se brani tvrdnjama da je njihovu djecu ubila Shannon jer je on od nje zatražio razvod.

Foto: Facebook

Kada je to čula, Greer koja je upoznala obitelj odlučila je istupiti u medije i za američku medijsku postaju WCNC je rekla da ni najmanje ne vjeruje u njegovu priču da je djevojčice ubila njihova majka.

- Žena koju sam ja upoznala, način na koji je komunicirala sa svojom djecom, to nije osoba koja bi ubila svoju djecu - izjavila je.

Greer je upoznala obitelj Watts na plaži, dok su zajedno čekali u redu za trampolin. Na fotografiji koju je Greer pokazala medijima vidi se nasmijana Shanonn koja mobitelom slika svoju četverogodišnju kćer Bellu. Pokraj nje sjedi otac ubijene Shanonn, a njezin suprug Chris, sjedi iza nje pognute glave, nezainteresiran za obiteljske aktivnosti.

- Ona je bila jako draga i puna ljubavi prema djeci, sve se vrtjelo oko djevojčica - prisjeća se Greer. Rekla mi je da je trudna, bila je jako sretna. Bila je jako angažirana oko svojih kćeri.

S druge strane, kazala je da se Chris vrlo čudno ponašao.

- Uopće nije djelovao zainteresirano. Nije pokazivao osjećaje. Ona je bila vrlo zaokupljena s curama, a on je samo stajao tamo - izjavila je.

Na drugoj fotografiji koju je Greer pokazala medijima, vidi se jedna od djevojčica kako skače na trampolinu. Samo nekoliko dana kasnije, njezino tijelo i tijelo njezine sestre pronađeno je tanku za sirovu naftu u krugu naftne kompanije u kojoj je Chris radio. Navodno ih je bacio u tank kako bi nafta prikrila miris raspadajućih tijela.

Otac ubijene plakao na čitanju optužnice

Tijekom čitanja optužnice u utorak, sudac je naveo što se sve Wattsu stavlja na teren. Prema optužnici, policija vjeruje da je Watts prvo ubio svoju djecu i nakon toga svoju trudnu suprugu.

Shanonn je, tvrdi policija ubijena 13. kolovoza, kada se u ranim jutarnjim satima vratila sa službenog puta. Prema optužnici, policija vjeruje da je Watts ubio Bellu i Celeste 'negdje između 12. i 13. kolovoza'.

To je kontradiktorno izjavi koju je Watts ranije dao istražiteljima. On je naime rekao da je njegova supruga zadavila njihove djevojčice i da ju je on onda u naletu bijesa ubio iz osvete.

- Na baby monitoru sam vidio da je Bella ispružena i da je poplavila te da Shanann u tom trenutku davi Celeste.Tada sam pobjesnio i zadavio Shanann - izjavio je u svojoj verziji događaja.

Christopher Watts je kazao da je supruzi rekao da želi rastavu i da je ona nakon toga napala curice. Navodno je upravo zato njegova braniteljica Megan Ring tražila da se napravi DNK testiranje vratova djece.

Osim toga, nakon dva dana istrage, policija je otkrila da je Christopher ženu varao s kolegicom s posla, što je on u početku nijekao.

U svakom slučaju, policija nije povjerovala Wattsovoj verziji događaja. Optužnica protiv njega sastoji se od devet točaka koje uključuju tri optužbe za ubojstvo prvog stupnja, dvije zbog ubojstva djece koja su mu povjerena na skrb, jedna za prekid trudnoće - smrt nerođenog djeteta, a tri zbog ugrožavanja dokaznog materijala, odnosno tijela žrtvi.

Iako je tužitelj Michael Rourke izjavio da još nije odlučio hoće li tražiti smrtnu kaznu. U slučaju da porota proglasi Wattsa krivim čak i ako izbjegne osudu na smrt, ostatak života provest će u zatvoru.

Odvojen od ostalih robijaša zbog njegove sigurnosti

Na čitanju optužnice pojavili su se Frank Rzucek, otac ubijene Shanann i Frankie Rzucek, njezin brat. Otac je cijelo vrijeme čitanja optužnice neutješno plakao.

Lice Christophera Wattsa za to vrijeme bilo je prilično bezizražajno.

Dok čeka nastavak suđenja, Watts je u zatvoru. Zbog njegove vlastite sigurnosti, drže ga odvojeno od ostalih zatvorenika, javlja Fox News.

U potresnom kratkom obraćanju novinarima, Frank Rzucek, otac ubijene Shannan, u suzama se zahvalio svim policijskim i ostalim službama koji su naporno radili da pronađu njegovu kćer, unuke i nerođenog unuka Nica.

- Zahvalio bih se svima koji su došli na bdjenje i molili za nas. Mnogo nam znače vaše molitve - nastavite i dalje moliti za moju obitelj - izjavio je shrvani otac i djed.